ФИФА показала перстни для победителей ЧМ-2026

ФИФА представила специальные перстни, которые получат победители ЧМ-2026.

На одной стороне изображен Кубок мира, а вторую оформят в символике сборной-победителя. Каждый перстень изготовят по индивидуальному размеру и вручат вместе с сертификатом подлинности.

Сразу после финала временные перстни получат капитан и главный тренер чемпионов. Полный комплект из 30 персонализированных наград команде вручат позднее.

Всего выпустят 2026 пронумерованных перстней. 1996 из них поступят в продажу для болельщиков.

Такая награда впервые появится на турнирах ФИФА.

Финал пройдет 19 июля в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде на стадионе «Метлайф», который на время ЧМ называется «Нью-Йорк/Нью-Джерси», и начнется в 22:00 мск.

Испания выиграла чемпионат мира в 2010 году, Аргентина побеждала в 1978, 1986 и 2022 годах.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе