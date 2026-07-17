Стало известно, что требовал Тухель от игроков, вышедших на замену в матче с Аргентиной

Тренер сборной Англии Томас Тухель не давал команде установку отходить назад и пытаться удержать победный счет в матче ЧМ-2026 с Аргентиной (1:2).

Он требовал «играть выше» и стараться атаковать от вышедших на замену футболистов.

После матча Тухель подвергся критике за то, что при 1:0 выпустил на поле трех защитников и Аргентина в итоге забила в концовке два гола.

Сообщалось, что игроки сборной Англии были шокированы заменами и тем, что вингер Букайо Сака остался на скамейке запасных.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе