Стало известно, что требовал Тухель от игроков, вышедших на замену в матче с Аргентиной

Тренер сборной Англии Томас Тухель не давал команде установку отходить назад и пытаться удержать победный счет в матче ЧМ-2026 с Аргентиной (1:2).
Он требовал «играть выше» и стараться атаковать от вышедших на замену футболистов.
После матча Тухель подвергся критике за то, что при 1:0 выпустил на поле трех защитников и Аргентина в итоге забила в концовке два гола.
Сообщалось, что игроки сборной Англии были шокированы заменами и тем, что вингер Букайо Сака остался на скамейке запасных.
- В полуфинале гол у Англии забил на 55-й минуте Энтони Гордон. У Аргентины отличились Энцо Фернандес на 85-й и Лаутаро Мартинес на 90+2-й.
- У Англии на 72-й минуте Эзри Конса заменил Энтони Гордона, Дэн Берн поменял Риса Джеймса на 82-й, а Нико О'Райли вышел вместо Деклана Райса на 83-й. На 90+6-й Айван Тони и Маркус Рэшфорд поменяли Джона Стоунза и Джеда Спенса соответственно.
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Источник: The Telegraph