Трамп проанализировал игру Месси: «Я кое-что знаю о соккере»

Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от полуфинального матча ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины.

Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

39-летний Лионель Месси оформил ассистентский дубль.

В финале чемпионата мира Аргентина завтра сыграет с Испанией.

«Я кое-что знаю о соккере. Я смотрел на Месси [в матче против Англии]: его плотно опекали, верно? Очень плотно.

И вдруг он оказался справа. Вы понимаете? Не знаю, заметил ли это кто-нибудь... Я просто обратил на это внимание. Никто об этом не говорил.

Я увидел это и подумал: «Его так плотно опекает отличный футболист». А затем он сместился вправо – и тот игрок просто остался стоять на месте.

У Месси появилось достаточно времени. Он ударил по мячу. Это было, я бы сказал, на четверть дюйма от идеала. И на этом игра закончилась. Это было блестяще.

Ранее он стал автором хет-трика [с Алжиром], а это, как я понимаю, нечто очень редкое.

Такие великие игроки, кажется, делают подобное снова и снова. Они просто рождаются с чем-то особенным. Роналду – один из них. За эти годы я познакомился с ним, и он отличный парень.

В Англии также есть отличный игрок, с которым я играл в гольф. Это Гарри Кейн, он фантастически проявил себя. Думаю, было ошибкой ставить его в защиту», – сказал Трамп.

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