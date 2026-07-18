Трамп высказался о тактике сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп порассуждал об игре сборной Англии в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026.

Англичане проиграли Аргентине со счетом 1:2.

Они вели в счете до 85-й минуты.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

«В сборной Англии есть отличный футболист, с которым я играл в гольф – Гарри [Кейн]. Он великолепен.

Возможно, они допустили ошибку, отправив его обороняться? Но что я понимаю в футболе. Они вышли вперед и поставили лучшего игрока в оборону. Нужно ведь немного атаковать, не так ли?

Но что я понимаю в тренерстве? Это было необычно. Гарри – отличный парень на самом деле», – заявил Трамп.

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