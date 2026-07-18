Трамп высказался о тактике сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп порассуждал об игре сборной Англии в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026.
- Англичане проиграли Аргентине со счетом 1:2.
- Они вели в счете до 85-й минуты.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Его видеообзор можно посмотреть здесь.
«В сборной Англии есть отличный футболист, с которым я играл в гольф – Гарри [Кейн]. Он великолепен.
Возможно, они допустили ошибку, отправив его обороняться? Но что я понимаю в футболе. Они вышли вперед и поставили лучшего игрока в оборону. Нужно ведь немного атаковать, не так ли?
Но что я понимаю в тренерстве? Это было необычно. Гарри – отличный парень на самом деле», – заявил Трамп.
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Источник: Daily Mail