В ФИФА прокомментировали скандальный баннер Аргентины

В ФИФА высказались о скандале с участием игроков сборной Аргентины после полуфинала ЧМ-2026 с Англией (2:1).

Футболисты отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».

«В соответствии со стандартной процедурой независимый дисциплинарный комитет ФИФА в настоящее время анализирует отчеты о матче и изучает соответствующие обстоятельства, прежде чем принять решение о возможных дальнейших шагах на основе дисциплинарного кодекса», – заявил представитель ФИФА.

Аргентина 19 июля сыграет против Испании в финале ЧМ-2026. Начало в 22:00 мск.

В 1982 году состоялось военное столкновение между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские острова. По его итогам британцы сохранили контроль над архипелагом, который в Аргентине называют Мальвинскими островами.

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