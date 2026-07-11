Кейн тремя словами описал совместную игру в гольф с Трампом

Капитан сборной Англии Гарри Кейн подтвердил, что играл вместе с Дональдом Трампом в гольф.

Ранее об этом рассказал сам президент США.

«Честно говоря, я тогда сыграл хорошо. Это было около 18 месяцев назад. Он пригласил меня поиграть, когда я был в Палм-Бич.

Когда президент приглашает тебя куда-то... Это был уникальный и необычный опыт.

Дональд играет в гольф очень хорошо. Надеюсь, что смогу играть в гольф так же хорошо, как он, когда буду в его возрасте», – заявил Кейн.

Англичанин идет на четвертом месте в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026.

Он забил 6 голов в 5 матчах турнира – чаще отличались только Эрлинг Холанд (7), Лионель Месси (8) и Килиан Мбаппе (8).

Его сборная дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где сегодня в полночь сыграет с Норвегией.

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