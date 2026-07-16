Сборная Аргентины одержала волевую победу над Англией в матче 1/2 финала Чемпионата мира‑2026, итоговый счeт 2:1.

Гордон в касание с 5 метров пробил в левый угол после подачи Роджерса с правого фланга.

Энцо Фернандес с 20 метров классным ударом в левый угол после передачи Месси.

Лаутаро Мартинес головой с 5 метров переправил мяч в ворота после навеса Месси.

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