Фетисов назвал самое большое разочарование ЧМ-2026

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов разочарован игрой Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026.

– Самое большое разочарование ЧМ‑2026?

– Роналду.

– А почему?

– Команда была очень талантливой. Или должен был уйти сам, или не должен был тянуть одеяло. Ветеран либо может сильно помочь, либо сильно навредить.

Португалия вылетела с ЧМ-2026 от Испании (0:1) на стадии 1/8 финала.

41-летний Роналду забил 3 гола в 5 матчах.

Он заявил, что провел последний чемпионат мира в карьере.

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