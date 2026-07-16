Фетисов назвал самое большое разочарование ЧМ-2026

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов разочарован игрой Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026.
– Самое большое разочарование ЧМ‑2026?
– Роналду.
– А почему?
– Команда была очень талантливой. Или должен был уйти сам, или не должен был тянуть одеяло. Ветеран либо может сильно помочь, либо сильно навредить.
- Португалия вылетела с ЧМ-2026 от Испании (0:1) на стадии 1/8 финала.
- 41-летний Роналду забил 3 гола в 5 матчах.
- Он заявил, что провел последний чемпионат мира в карьере.
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Источник: «Матч ТВ»