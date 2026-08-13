Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о перспективах «Ростова».

«Я не знаю, насколько хватит Кости Кучаева, Комарова и остальных. Но реально по ощущениям визуальным от матча [с ЦСКА] они двигались на уровне «Спартака» и «Краснодара».

Насколько их хватит… Вот когда они сдуются и они не будут так двигаться, их будет переигрывать каждая команда», – сказал Генич.