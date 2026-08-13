Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев считает, что «Спартак» может выиграть РПЛ после десятилетней паузы.

«Я тоже прогнозирую чемпионство «Спартака» в этом сезоне. Я не уверен на 100 процентов, что это произойдет, но абсолютно уверен, что нас ждет какая-то невероятная развязка в чемпионате России в мае.

И «Спартак» к сезону готов очень хорошо, возможно, лучше, чем за все последние лет десять. Год назад я не понимал, как устроена структура управления «Спартака». Было реально непонятно, как назначаются тренеры, как с ними расстаются.

Когда в «Спартак» вдруг вошло семь человек из ЦСКА на разные должности, стало еще менее понятно. Но выясняется, что клубная принадлежность неважна, когда речь заходит о том, чтобы наладить систему.

Я удивлен, насколько сильно на это все повлияло назначение Карседо. Потому что они назначили тренера. Очень важно назначить именно тренера, а не человека, который скачет на бровке.

Карседо – очень крутой тренер, его не интересует ничего, кроме футбола», – сказал Нагучев.