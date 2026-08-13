Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России

13 августа, 23:31
6

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев считает, что «Спартак» может выиграть РПЛ после десятилетней паузы.

«Я тоже прогнозирую чемпионство «Спартака» в этом сезоне. Я не уверен на 100 процентов, что это произойдет, но абсолютно уверен, что нас ждет какая-то невероятная развязка в чемпионате России в мае.

И «Спартак» к сезону готов очень хорошо, возможно, лучше, чем за все последние лет десять. Год назад я не понимал, как устроена структура управления «Спартака». Было реально непонятно, как назначаются тренеры, как с ними расстаются.

Когда в «Спартак» вдруг вошло семь человек из ЦСКА на разные должности, стало еще менее понятно. Но выясняется, что клубная принадлежность неважна, когда речь заходит о том, чтобы наладить систему.

Я удивлен, насколько сильно на это все повлияло назначение Карседо. Потому что они назначили тренера. Очень важно назначить именно тренера, а не человека, который скачет на бровке.

Карседо – очень крутой тренер, его не интересует ничего, кроме футбола», – сказал Нагучев.

  • «Спартак» стартовал в РПЛ с двух побед – над «Родиной» (3:0) и «Ахматом» (2:1).
  • В 3-м туре московская команда дома уступила «Краснодару» – 1:2.
  • Красно-белые не становились чемпионами с 2017 года.

Еще по теме:
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком» 1
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России 2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1786653277
Спартак может стать чемпионом, но как раз таки тренер Корседо и есть слабое звено вместе с двумя вратарями.
Ответить
odessakmv
1786671677
я сам, как болельщик, ни за Спартак, ни против... но это вряд ли.
Ответить
boris63
1786673440
Зачётно лизнул,но не на сто процентов.
Ответить
BarStep
1786684197
Хи-хи
Ответить
Garrincha58
1786687828
Этот микрофонный специалист должен был спрогнозировать чемпионом ФК Родину
Ответить
Литейный 4 (returned)
1786688410
Нагучева сводили в секту свинячую и мантры в уши вдули? Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
4
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
12
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
82
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
8
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
3
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
12
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
82
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
8
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
2
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
2
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
4
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
3
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
12
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
6
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
1
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
1
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
6
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
6
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
2
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+