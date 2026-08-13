«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову

«Галатасарай» отказался платить за полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова более 25 миллионов евро.

Турецкий клуб уведомил железнодорожников, что это их последнее предложение по трансферу игрока.

В «Галатасарае» высоко оценивают российского футболиста, но готовы переключить внимание на другие варианты усиления состава.