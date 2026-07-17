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Мостовой появится на Суперкубке в образе царя

17 июля, 15:29
18

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой появится на игре за Суперкубок России между красно-белыми и «Зенитом».

«Мостовой примет участие в церемонии открытия матча в образе царя», – сказал источник.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» в Суперкубке России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля и начнется в 19:30 мск.

  • В прошлом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A.
  • Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.

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Источник: РИА «Новости»
Суперкубок России Спартак Зенит Мостовой Александр
Комментарии (18)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1784293190
А царь то не настоящий!!!
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рылы
1784293207
— Ну как? — Ой, не похож! Ой, халтура! Дай хоть зубы подвяжу, что ли. Понимаешь, у того лицо умнее! — Вот лица попрошу не касаться!
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Спартач80
1784293579
Задрали эту каркалыгу глупую кругом пиарить.
Ответить
Аид666
1784294001
прямо из 6 палаты выпустят?
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Император 1
1784294047
Прикольная идея, хотя образ шута ему больше подходит)
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Snek
1784295443
Главное, чтобы стюарды хорошо кардон держали, а то санитары на поле прорвутся.
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Айболид
1784305280
И санитаров ему в свиту .
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MaxRnD
1784306322
В образе дноря
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ilya-ilya-google
1784307117
Заголовок неправильный! Правильно: "Зенит и Спартак поучаствуют в церемонии венчания на царство Мостового!"
Ответить
evgevg13
1784346115
А колпак шутовской не забудет надеть?
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