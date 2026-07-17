Мостовой появится на Суперкубке в образе царя

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой появится на игре за Суперкубок России между красно-белыми и «Зенитом».
«Мостовой примет участие в церемонии открытия матча в образе царя», – сказал источник.
Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» в Суперкубке России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля и начнется в 19:30 мск.
- В прошлом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A.
- Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.
Источник: РИА «Новости»