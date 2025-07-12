Назван гонорар главному арбитру матча за Суперкубок России

Стало известно, сколько получит Артем Чистяков за работу на матче за Суперкубок России.

РФС заплатит ему 400 тысяч рублей.

Еще миллион рублей потратят на гонорары членов судейской бригады и инспектора встречи:

по 200 тысяч – ассистентам Рустаму Мухтарову и Константину Шаламберидзе;

100 тысяч – резервному рефери Ивану Абросимову;

200 тысяч – видеоарбитру (ВАР) Евгению Буланову;

100 тысяч – помощнику видеоарбитра (АВАР) Роману Галимову;

200 тысяч – инспектору Анатолию Цветнову.

Суперкубок России разыграют сегодня «Краснодар» и ЦСКА, начало матча в Казани – в 18:00 мск.