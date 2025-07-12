Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Назван гонорар главному арбитру матча за Суперкубок России

Назван гонорар главному арбитру матча за Суперкубок России

Сегодня, 13:13
9

Стало известно, сколько получит Артем Чистяков за работу на матче за Суперкубок России.

РФС заплатит ему 400 тысяч рублей.

Еще миллион рублей потратят на гонорары членов судейской бригады и инспектора встречи:

  • по 200 тысяч – ассистентам Рустаму Мухтарову и Константину Шаламберидзе;
  • 100 тысяч – резервному рефери Ивану Абросимову;
  • 200 тысяч – видеоарбитру (ВАР) Евгению Буланову;
  • 100 тысяч – помощнику видеоарбитра (АВАР) Роману Галимову;
  • 200 тысяч – инспектору Анатолию Цветнову.

Суперкубок России разыграют сегодня «Краснодар» и ЦСКА, начало матча в Казани – в 18:00 мск.

Еще по теме:
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – ЦСКА: 12 июля 29
Где смотреть матч «Краснодар» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, Суперкубка России 11 июля 2025
Мостовой сказал, за кого будет болеть в Суперкубке России 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Суперкубок России ЦСКА Краснодар Чистяков Артем
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1752318016
Надо не гонорары объявлять а в первую очередь штрафы за косяки, если таковые будут. Что бы знали, можно получить не только гонорар но и приличный штраф.
Ответить
Cleaner
1752318211
Не такая уж и большая сумма за Суперкубок. Вопрос в том, ЗАЧЕМ НАМ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ???
Ответить
russkiisergei
1752320668
инспектор - самый бесполезный человек в матчах. а, смотрите-ка получает на уровне боковых!!!
Ответить
Bozigit
1752324994
не плохо
Ответить
да помойка, да позор
1752326387
что торпедо уже не платит , платит газпрём
Ответить
Главные новости
Акинфеев стал абсолютным рекордсменом Суперкубка
20:27
OLIMPBET-Суперкубок России. ЦСКА победил «Краснодар» и выиграл первый трофей с Челестини
20:00
26
У «Матч ТВ» сломалась трансляция OLIMPBET-Суперкубка России
19:25
6
Легенда «Торпедо» Савичев отреагировал на исключение клуба из РПЛ
19:11
5
Газзаев заявил, что РПЛ нарушает рекомендацию УЕФА по количеству участников
18:36
9
В Барселоне открыли мурал в честь 18-летия Ямаля
18:18
1
Радимову не понравилось, что «Торпедо» пустили в Первую лигу: «В ФНЛ они не нужны»
18:07
7
Россиянин вошел в тренерский штаб Пиоли в «Фиорентине»
17:53
3
Энрике назвал лучшего тренера в мире
17:30
2
Набабкин определил, кто более страшен в гневе – Слуцкий или Гончаренко
17:17
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – ЦСКА: 12 июля
17:03
29
Назван гонорар главному арбитру матча за Суперкубок России
13:13
9
Где смотреть матч «Краснодар» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, Суперкубка России 11 июля 2025
Вчера, 17:10
Мостовой сказал, за кого будет болеть в Суперкубке России
9 июля
3
Первый канал покажет матч Суперкубка России в прямом эфире
2016.07.14 15:30
11
Карасев назначен на матч Суперкубка России
2016.07.13 21:54
3
Прядкин: «Проведем Суперкубок на «Локомотиве»
2016.07.03 21:32
Стадион ЦСКА не примет матч за Суперкубок, сроки открытия перенесены
2016.06.30 17:08
1
Матч за Суперкубок России 2016 пройдет на новом стадионе ЦСКА
2015.12.18 13:18
3
Суперкубок-2015. «Зенит» - «Локомотив». Как это было (ФОТО)
2015.07.12 22:49
38
Виллаш-Боаш: «Мы действовали лучше «Локомотива»
2015.07.12 22:29
76
Пейчинович: «Зенит» победил незаслуженно»
2015.07.12 22:00
169
Черевченко поздравил «Зенит» с трофеем
2015.07.12 21:26
36
«Зенит» выиграл Суперкубок России
2015.07.12 20:45
867
«Зенит» – «Локомотив». Стали известны стартовые составы команд
2015.07.12 17:28
36
«Зенит» - обладатель Суперкубка России-2015! Онлайн событий дня
2015.07.12 09:43
1988
С «Зенитом» не сыграют четыре футболиста «Локомотива»
2015.07.11 20:15
92
В родных пенатах. Анонс матча за Суперкубок России
2015.07.11 18:40
85
Черевченко: «К матчу с «Зенитом» подходим в порядке»
2015.07.11 12:01
46
Зырянов: «Суперкубок – это серьезная игра, ведь на кону – титул»
2015.07.11 09:44
23
Виталий Денисов: «Противопоставим «Зениту» наше единство»
2015.07.08 18:29
72
Дзюба, скорее всего, выйдет в «старте» в матче за Суперкубок
2015.07.08 01:16
73
В матче Суперкубка России лимит на легионеров действовать не будет
2015.07.07 11:57
50
«Зенит» и «Локомотив» получат премии за матч Суперкубка
2015.07.07 11:07
167
Пейчинович: «К Суперкубку России будем полностью готовы»
2015.07.04 23:09
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 