Стали известны стартовые составы на матч финал Суперкубка России в котором сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Игра состоится 12 июля, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Черников, Кривцов, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.
Главный тренер: Мурад Мусаев
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.
Главный тренер: Фабио Челестини
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Источник: «Бомбардир»