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  • Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – ЦСКА: 12 июля

Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – ЦСКА: 12 июля

Сегодня, 17:03
29

Стали известны стартовые составы на матч финал Суперкубка России в котором сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Игра состоится 12 июля, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Черников, Кривцов, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.

Главный тренер: Фабио Челестини

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Источник: «Бомбардир»
Суперкубок России ЦСКА Краснодар
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Комментарии (29)
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Бомж Зины
1752329204
Дно против дна получается унылое донное противосточние
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lek!
1752329666
Надеюсь не будет скучного матча , будут оба как сыкуна играть . Игра будет на 1 гол
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САДЫЧОК
1752329767
Как можно отдать Гуирирапу и оставить Шуманский, Мусаева?!!!
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BarStep
1752330672
Выиграют москвичи, ЦСКА! Болеем в сезоне за Зенит если что! Спартак Москва - позорище всегда и не только российского футбола! :)
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Mirak92
1752331222
Шуманский форвард, в опорной, чего? Глебов правый форвард, тут гуд.
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Дубина
1752331994
Играют кони с коровами а стыдно за юбилейных))) ЗПРФ...
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