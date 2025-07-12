Стали известны стартовые составы на матч финал Суперкубка России в котором сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Игра состоится 12 июля, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Черников, Кривцов, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.

Главный тренер: Фабио Челестини

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