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  • Защитник ЦСКА – о победах в Кубке и Суперкубке России: «Теперь нас все боятся»

Защитник ЦСКА – о победах в Кубке и Суперкубке России: «Теперь нас все боятся»

Вчера, 19:31
2

Защитник ЦСКА Матвей Лукин подвел итоги матча OLIMPBET-Суперкубка России с «Краснодаром» (1:0).

«Мы взяли Суперкубок, очень приятно так начинать сезон, для меня это первый такой трофей – Кубок России был, Суперкубок есть, остался чемпионат. «Краснодар» – команда с хорошими исполнениями, но мы были лучше.

То, что я не вышел на поле, – это решение тренера, которое я уважаю всегда. Надо больше работать, доказывать.

В прошлом сезоне я 19 раз появился на поле? Это неплохой результат, но можно лучше. Благодарен Николичу за доверие, надеюсь, в предстоящем сезоне буду чаще выходить.

Уход Марко стал неожиданностью, но мы такие же работники. Я с ним списался, пожелали друг другу удачи, благодарен ему.

Сейчас привыкаем к Фабио, он очень хороший человек, всегда говорит, что его двери для нас открыты. Мы не так долго вместе работаем, но уже сегодня после победы качали на руках.

ЦСКА – большой клуб, у нас нет других целей, кроме чемпионства. Мы забрали Суперкубок и Кубок России – теперь нас все боятся. У нас очень хорошие игроки, тренерский штаб – думаю, мы будем побеждать в каждом матче. Нас ждет хорошее будущее», – сказал Лукин.

  • Летом в ЦСКА сменился главный тренер. Фабио Челестини пришел на смену Марко Николичу, перешедшему в АЕК.
  • 21-летний Лукин провел за красно-синих всего 31 матч, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Лукин Матвей
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Комментарии (2)
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Цугундeр
1752425071
Пока все ржут.)
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да помойка, да позор
1752429480
да, позор россии замер, ведь их кроме вас будет драть динамо и краснодар, вот они и ждут
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