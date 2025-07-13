Червиченко сказал, что его удивило в матче «Краснодар» – ЦСКА

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о матче OLIMPBET Суперкубка России «Краснодар» – ЦСКА (0:1).

«Результат матча с ЦСКА довольно странный для «Краснодара». Для ЦСКА победы на минималках – это норма, но удивительно, что «быки» не смогли забить ни одного мяча. То ли «Краснодар» ещe празднует чемпионство, то ли такое «хорошее» нападение у команды.

Я бы не проводил никаких параллелей с тем, что «Краснодар» в прошлом сезоне проиграл в Суперкубке России, но выиграл чемпионат. Настроение перед стартом чемпионата не самое лучшее. Обычно перед началом чемпионата даже соперников выбирают слабее, чтобы команда почувствовала уверенность.

«Краснодару» же придeтся приобретать уверенность в первых матчах. Если в этих играх не будет ярких побед, «Краснодар» можно будет списать ещe до большого перерыва», – сказал Червиченко.