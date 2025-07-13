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  • Червиченко сказал, что его удивило в матче «Краснодар» – ЦСКА

Червиченко сказал, что его удивило в матче «Краснодар» – ЦСКА

Вчера, 19:07
2

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о матче OLIMPBET Суперкубка России «Краснодар» – ЦСКА (0:1).

«Результат матча с ЦСКА довольно странный для «Краснодара». Для ЦСКА победы на минималках – это норма, но удивительно, что «быки» не смогли забить ни одного мяча. То ли «Краснодар» ещe празднует чемпионство, то ли такое «хорошее» нападение у команды.

Я бы не проводил никаких параллелей с тем, что «Краснодар» в прошлом сезоне проиграл в Суперкубке России, но выиграл чемпионат. Настроение перед стартом чемпионата не самое лучшее. Обычно перед началом чемпионата даже соперников выбирают слабее, чтобы команда почувствовала уверенность.

«Краснодару» же придeтся приобретать уверенность в первых матчах. Если в этих играх не будет ярких побед, «Краснодар» можно будет списать ещe до большого перерыва», – сказал Червиченко.

  • Единственный гол в матче забил Игорь Дивеев на 48-й минуте.
  • Встреча прошла в Казани.
  • В прошлом сезоне «Краснодар» проиграл «Зениту» со счетом 2:4 в игре на Суперкубок России, а затем победил в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Червиченко Андрей
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Комментарии (2)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1752427403
Это просто фантазии на фоне победы этой средней команды в чемпионате.Цска это бренд,это история,это характер.А что такое Краснодар?Команда в пользу которой судьи ошибались чаще всего,а в сторону ее соперников чаще ошибались со знаком минус?Для червя видно деревянный Кордоба супер игрок))),дутый чемпион проиграл заслуженно.Цска с победой!
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Интерес
1752433639
Кордоба в пяти матчах с ЦСКА забил один мяч.А сейчас он вообще практически единственный нападающий.Какие шансы были изначально в прошедшем матче у них? Остальное-под копирку : 35 минут безрезультативного преимущества,а потом путь вниз.
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