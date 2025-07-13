Черчесов оценил игру ЦСКА при Челестини

Станислав Черчесов прокомментировал результат OLIMPBET Суперкубка России. ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Краснодар» (1:0).

«Думаю, что ЦСКА победил заслуженно. Армейцы были более сфокусированы на результате.

Изменения при Челестини? Изменения всегда бывают. Но все увидим по ходу сезона. Сейчас вижу, что они более нацелены на контратаку. Пока нет практически позиционной, основательной игры. По какой причине, не знаю. Время покажет», – сказал Черчесов.