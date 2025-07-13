Акинфеев ввел новую традицию в ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что в новом сезоне будет дарить лучшему игроку команды в матче специальную кепку. По итогам матча OLIMPBET-Суперкубка России с «Краснодаром» (1:0), голкипер вручил приз Игорю Дивееву.
«Ну что, друзья, новый сезон – новые традиции!
После каждого матча лучший игрок в составе нашей команды будет получать от меня вот такую кепку🧢😮
Мне очень нравится и кепка и традиция, поэтому выбора у одноклубников нет😆
Дивей, мои поздравления!
Ну и, кстати, с днем рыбака всех причастных!» – написал Акинфеев.
- Дивеев забил единственный гол в матче на 48-й минуте.
- 39-летний Акинфеев победил в Суперкубке России в 8-й раз в карьере.
Источник: телеграм-канал «Игорь Акинфеев #35»