Акинфеев ввел новую традицию в ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что в новом сезоне будет дарить лучшему игроку команды в матче специальную кепку. По итогам матча OLIMPBET-Суперкубка России с «Краснодаром» (1:0), голкипер вручил приз Игорю Дивееву.

«Ну что, друзья, новый сезон – новые традиции!

После каждого матча лучший игрок в составе нашей команды будет получать от меня вот такую кепку🧢😮

Мне очень нравится и кепка и традиция, поэтому выбора у одноклубников нет😆

Дивей, мои поздравления!

Ну и, кстати, с днем рыбака всех причастных!» – написал Акинфеев.