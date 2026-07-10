Стало известно, смогут ли Дуглас Сантос и Луис Энрике сыграть со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос и вингер команды Луис Энрике не примут участия в матче за Суперкубок России.

По словам главного тренера питерцев Сергея Семака, бразильцы, выступавшие за сборную на ЧМ-2026, вернутся в расположение клуба уже после игры со «Спартаком».

– Все ли бразильцы вернулись?

– Дуглас Сантос и Луис Энрике подтянутся чуть позже – после матча за Суперкубок. Дальше будут готовиться. Пока непонятно, когда они смогут сыграть. Думаю, ближе к концу месяца будут готовы провести какое‑то время на поле.

– Следите за чемпионатом мира?

– Конечно, следим. Особенно за теми матчами, которые проходят в удобное время. Сейчас проще, потому что матчей стало меньше,

Сборная Бразилии выбыла с ЧМ-2026 после поражения в 1/8 финала от Норвегии 5 июля.

Игра между «Зенитом» и «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля и начнется в 19:30 мск.

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