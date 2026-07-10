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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Стало известно, смогут ли Дуглас Сантос и Луис Энрике сыграть со «Спартаком»

Стало известно, смогут ли Дуглас Сантос и Луис Энрике сыграть со «Спартаком»

10 июля, 12:28
2

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос и вингер команды Луис Энрике не примут участия в матче за Суперкубок России.

По словам главного тренера питерцев Сергея Семака, бразильцы, выступавшие за сборную на ЧМ-2026, вернутся в расположение клуба уже после игры со «Спартаком».

– Все ли бразильцы вернулись?

– Дуглас Сантос и Луис Энрике подтянутся чуть позже – после матча за Суперкубок. Дальше будут готовиться. Пока непонятно, когда они смогут сыграть. Думаю, ближе к концу месяца будут готовы провести какое‑то время на поле.

– Следите за чемпионатом мира?

– Конечно, следим. Особенно за теми матчами, которые проходят в удобное время. Сейчас проще, потому что матчей стало меньше,

  • Сборная Бразилии выбыла с ЧМ-2026 после поражения в 1/8 финала от Норвегии 5 июля.
  • Игра между «Зенитом» и «Спартаком» в OLIMPBET Суперкубке России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля и начнется в 19:30 мск.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Источник: «Матч ТВ»
Суперкубок России Чемпионат мира Зенит Бразилия Спартак Дуглас Сантос Энрике Луис Семак Сергей
Комментарии (2)
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Semenycch
1783679661
Луиса Энрике есть кем заменить, а вот с Дугласом Сантосом сложнее.
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Литейный 4 (returned)
1783680484
И без них Зенит снасильничает свинарню. Гыгыгы
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