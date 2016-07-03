Прядкин: «Проведем Суперкубок на «Локомотиве»

РФПЛ утвердила проведение матча за Суперкубок на стадионе «Локомотив» в Москве.

«На этой неделе ЦСКА предупредил нас, что не успевает. Поэтому Суперкубок будем проводить на «Локомотиве». Был ряд вопросов по этому поводу, но наши службы все согласовали. Мы не можем изменить ни дату, ни место проведения матча, поэтому он состоится 23 июля на стадионе «Локомотив», – заявил глава РФПЛ Сергей Прядкин.

Ранее предполагалось, что матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдет на новой арене армейцев, но клуб откроет стадион только в августе.