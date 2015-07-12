Пейчинович: «Зенит» победил незаслуженно»

Защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал сегодняшнее поражение своей команды от «Зенита» в матче за Суперкубок России. Напомним, москвичи уступили в серии пенальти, а основное время закончилось со счетом 1:1.



«Зенит» не заслужил эту победу. Они играли дома. У них был лишний игрок – болельщики. И еще один... Могу сказать, что за два часа игры «Зенит» почти ничего не создал», – заявил «железнодорожник».



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