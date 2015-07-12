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    Пейчинович: «Зенит» победил незаслуженно»

    Защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал сегодняшнее поражение своей команды от «Зенита» в матче за Суперкубок России. Напомним, москвичи уступили в серии пенальти, а основное время закончилось со счетом 1:1.

    «Зенит» не заслужил эту победу. Они играли дома. У них был лишний игрок – болельщики. И еще один... Могу сказать, что за два часа игры «Зенит» почти ничего не создал», – заявил «железнодорожник».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2015 22:00
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    Комментарии (170)
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    kolpino08
    1436777677
    нытик какой-то эта Неманья
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    SHMEL
    1436779818
    Заслуженно,незаслуженно - пенальти это лотерея и немного везения.Паровоз по игре смотрелся лучше,особенно в первом тайме и добавленное время,но кто виноват,что один бьет в перекладину,а другой легонько ковыряет в руки лодыркину?
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    Пичушкин
    1436782426
    Мерзкий этот Пейчинович тип. Вспомню как он заорал когда симулировал, так достойные люди не поступают, теперь ещё это нытьё.
    Ответить
    REDWHITE_
    1436783142
    запитер никакой)) меня это радует)))
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    Red-green-Hooligans
    1436784541
    Только наивный школьник может поверить в то, что Чорлука просто так катнул мяч по центру. Устроили целое шоу, даже до пенальти доиграли чтобы создать иллюзию некупленного матча ))
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    R1d3r
    1436793971
    В 2008 году Зенит играл с Локо за суперкубок в Лужниках и никто не плакал.
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    ziga-zaga
    1436858401
    как баба.проиграли,так признайте поражение с высоко поднятой головой,а не рыдать.
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    Sevastopol-www
    1437115815
    Мир изначально несправедлив...
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    sanya254
    1437230838
    Игра была равной
    Ответить
    ologreds
    1694997624
    numo435505
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