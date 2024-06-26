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Неманья Пейчинович
Неманья Пейчинович
Завершил карьеру
4 ноября 1987 (38), Крагуевац
#39 | Защитник
185 см | 81 кг
Сербия
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Трансферы
Публикации
Экс-игрок «Локомотива» – о вылете Сербии: «В таком плохом результате сборной виноват Стойкович»
2024.06.26 01:45
Экс-защитник «Локомотива» : «Путин – самый уважаемый политик среди всех стран»
2024.03.21 15:23
3
Пейчинович: «В Сербии понимают, что США – источник проблем, их ненавидят»
2023.06.02 12:50
1
Пейчинович: «Баринов может стать такой же легендой «Локомотива», как Семин»
2023.03.01 00:24
2
Пейчинович: «России нужно договориться о матче с Сербией. Они не кинут РФС, как пытаются боснийцы»
2022.09.11 08:15
Пейчинович объявил о завершении карьеры
2022.09.10 12:52
1
Пейчинович: «Для тех, кто уважает закон, не будет проблемой оформить Fan ID»
2022.08.12 17:17
2
«Это полный ***. Ведут себя как девочки». Пейчинович – об отъезде легионеров из РПЛ
2022.08.11 10:46
4
Чемпион России Пейчинович рассказал, чем займется, если не найдет новый клуб
2022.08.10 20:29
Пейчинович объявил об уходе из «Факела». Им интересуются клубы РПЛ
2022.07.12 19:55
«Планирую играть в РПЛ до 40 лет». Пейчинович назвал фейком возможное завершение карьеры
2022.06.07 22:26
Пейчинович может закончить карьеру в 34 года
2022.06.07 18:46
Три клуба РПЛ интересуются Пейчиновичем
2020.12.10 20:20
1
Фото
Дмитрий Комбаров, Пейчинович и Рязанцев – в символической сборной 22-го тура ФНЛ
2020.11.16 20:42
Пейчинович – о вызове в сборную России: «Если будет шанс, то почему нет?»
2020.10.24 14:44
3
Видео
Чемпион России и обладатель Кубка России Пейчинович провел первую тренировку в «Факеле»
2020.10.16 21:11
1
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
2019.04.01 06:55
17
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
2018.07.31 14:30
9
Пейчинович: «Локомотив» навсегда в моем сердце, буду следить за успехами клуба»
2018.07.08 18:25
4
Фото
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»
2018.07.08 13:06
12
Пейчинович покинет «Локомотив». В клуб может перейти Идову
2018.07.05 22:56
4
«Спартак» не интересуется Пейчиновичем. Серб ведет переговоры о продлении контракта с «Локомотивом»
2018.06.16 15:59
3
Пейчинович может получить гражданство РФ
2018.06.12 01:01
2
Пейчинович, Михалик и Виталий Денисов покинут «Локомотив»
2018.06.08 22:32
12
«Локомотив» подпишет с Фарфаном новый двухлетний контракт
2018.06.04 15:54
9
Пейчинович: «Локомотив» абсолютно точно заслужил чемпионское звание»
2018.05.16 07:49
8
«Фенербахче»: «Информация о нашем интересе к Пейчиновичу – лишь сплетни»
2018.05.10 17:22
1
«Фенербахче» начал переговоры с «Локомотивом» по покупке Пейчиновича
2018.05.10 15:33
5
Пейчинович: «Новый контракт? Пока тишина»
2018.05.06 16:59
3
Пейчинович готов обсудить контракт с «Локомотивом» ближе к лету
2018.03.20 06:32
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