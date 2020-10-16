Чемпион России и обладатель Кубка России Пейчинович провел первую тренировку в «Факеле»

Уроженец Югославии Неманья Пейчинович подписал соглашение с «Факелом». Оно рассчитано до конца сезона. Игрок уже провел первую тренировку.
Последним клубом футболиста был сербский «Вождовац», за который он выступал с февраля.
- В марте Пейчинович получил российский паспорт.
- Пейчинович выступал за «Локомотив» с 2014 по 2018 год, сыграл 114 матчей и забил три гола.
- С москвичами он взял РПЛ и Кубок России.
Приветственный коридор для новичков команды Николая Зайцева, Максима Максимова и Неманьи Пейчиновича #ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/TDW97Oh6WY— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) October 16, 2020