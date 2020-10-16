Чемпион России и обладатель Кубка России Пейчинович провел первую тренировку в «Факеле»

Уроженец Югославии Неманья Пейчинович подписал соглашение с «Факелом». Оно рассчитано до конца сезона. Игрок уже провел первую тренировку.

Последним клубом футболиста был сербский «Вождовац», за который он выступал с февраля.

В марте Пейчинович получил российский паспорт.

Пейчинович выступал за «Локомотив» с 2014 по 2018 год, сыграл 114 матчей и забил три гола.

С москвичами он взял РПЛ и Кубок России.