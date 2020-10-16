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    Чемпион России и обладатель Кубка России Пейчинович провел первую тренировку в «Факеле»

    Уроженец Югославии Неманья Пейчинович подписал соглашение с «Факелом». Оно рассчитано до конца сезона. Игрок уже провел первую тренировку.

    Последним клубом футболиста был сербский «Вождовац», за который он выступал с февраля.

    • В марте Пейчинович получил российский паспорт.
    • Пейчинович выступал за «Локомотив» с 2014 по 2018 год, сыграл 114 матчей и забил три гола.
    • С москвичами он взял РПЛ и Кубок России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Факела»

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