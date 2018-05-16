Пейчинович: «Локомотив» абсолютно точно заслужил чемпионское звание»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился своими впечатлениями от первого чемпионского звания в своей карьере.

«Это необъяснимое чувство, когда становишься чемпионом. Для меня это новое ощущение, так как я впервые в своей карьере завоевал золотую медаль.

Поздравляю с этим достижением всех моих одноклубников, болельщиков и каждого, кто любит «Локомотив». Мы это абсолютно точно заслужили. Понятно, что по ходу сезона были и хорошие, и плохие моменты, но самое главное, что мы пришли к своей цели.

Возможно, потому что последние несколько игр белые футболки перестали приносить нам удачу. Решили на фарт сыграть в серых. Но самое главное, что в итоге праздновали победу в белом», – сказал Пейчинович.