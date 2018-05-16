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    Пейчинович: «Локомотив» абсолютно точно заслужил чемпионское звание»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился своими впечатлениями от первого чемпионского звания в своей карьере.

    «Это необъяснимое чувство, когда становишься чемпионом. Для меня это новое ощущение, так как я впервые в своей карьере завоевал золотую медаль.

    Поздравляю с этим достижением всех моих одноклубников, болельщиков и каждого, кто любит «Локомотив». Мы это абсолютно точно заслужили. Понятно, что по ходу сезона были и хорошие, и плохие моменты, но самое главное, что мы пришли к своей цели.

    Возможно, потому что последние несколько игр белые футболки перестали приносить нам удачу. Решили на фарт сыграть в серых. Но самое главное, что в итоге праздновали победу в белом», – сказал Пейчинович.

    Источник: Известия

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    16.05.2018 07:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 10:51

      раз до самого последнего матча смогли удержать преимущество над соперниками значит все заслуженно.

      3
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 09:22

      Победа заслуженная.

      4
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      Рейтинг: +161

      gandyv 16 мая 2018, 08:28

      В этом сезоне чемпионство никто не заслужил на 100%

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      Рейтинг: +310

      iluha1907 > gandyv 16 мая 2018, 09:04

      Гениальная логика. Чемпионом можно называть только тех, кто как Ман сити +19 на финише имеет??

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      Рейтинг: +161

      gandyv > iluha1907 16 мая 2018, 15:42

      Логика, примерно, такая. Все верно. +19 это, конечно, перебор, но очков 8-10 - вот это 100% чемпион. Я же не говорю, что Локо не чемпион (победили честно), просто на тоненького.

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      Рейтинг: +310

      iluha1907 > gandyv 16 мая 2018, 20:03

      Локо вполне мог привозит + - 8 очков. Мне кажется в концовке сыграло роль давление и в следствии потеря множества очков, команда за столько лет разучилась с ним справляться.

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 16 мая 2018, 08:07

      Молодец Неманья! Сезон провел достойно, а ошибки бывают у всех!

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