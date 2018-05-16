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  • Пейчинович: «Локомотив» абсолютно точно заслужил чемпионское звание»

Пейчинович: «Локомотив» абсолютно точно заслужил чемпионское звание»

16 мая 2018, 07:49
8

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился своими впечатлениями от первого чемпионского звания в своей карьере.

«Это необъяснимое чувство, когда становишься чемпионом. Для меня это новое ощущение, так как я впервые в своей карьере завоевал золотую медаль.

Поздравляю с этим достижением всех моих одноклубников, болельщиков и каждого, кто любит «Локомотив». Мы это абсолютно точно заслужили. Понятно, что по ходу сезона были и хорошие, и плохие моменты, но самое главное, что мы пришли к своей цели.

Возможно, потому что последние несколько игр белые футболки перестали приносить нам удачу. Решили на фарт сыграть в серых. Но самое главное, что в итоге праздновали победу в белом», – сказал Пейчинович.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Пейчинович Неманья
Комментарии (8)
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Федя Кабак
1526447256
Молодец Неманья! Сезон провел достойно, а ошибки бывают у всех!
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gandyv
1526448511
В этом сезоне чемпионство никто не заслужил на 100%
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zigbert
1526451761
Победа заслуженная.
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VVM1964
1526453959
Победили честно - значит заслуженно , а остальное все философия .
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OfaZavr
1526457110
раз до самого последнего матча смогли удержать преимущество над соперниками значит все заслуженно.
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