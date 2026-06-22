Определен российский клуб-лидер по голам на ЧМ

Подсчитаны голы на чемпионате мира, забитые представителями российских клубов. Исследование провело издание «МЯЧ RU».

«ЦСКА – лучший клуб по голам на ЧМ. А «Краснодар» уже в 2 раза обогнал «Зенит» в этом показателе.

После вчерашнего шедевра Кевина Ленини у «быков» стало четыре забитых мяча на ЧМ. У московских клубов значительно больше – «Динамо», «Спартак» и ЦСКА составляют топ-3.

«Зенит» же на чемпионатах мира забивал реже, чем тульский «Арсенал», – написали аналитики.