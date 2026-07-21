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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • «Пиндосы устроили тараканий цирк»: знаменитый российский актер – о финале ЧМ-2026

«Пиндосы устроили тараканий цирк»: знаменитый российский актер – о финале ЧМ-2026

Сегодня, 01:19
7

Российский актер Андрей Гайдулян опубликовал мнение о шоу в перерыве финала чемпионата мира-2026.

В перерыве было шоу с участием Мадонны, Джастина Бибера, Шакиры и южнокорейской музыкальной группы BTS.

«Пиндосы устроили цирк тараканий в перерыве чемпионата мира», – написал Гайдулян в соцсети.

Затем Гайдуляну пришлось объяснить слова после шквала негативных комментариев от фанатов BTS.

«Некоторые не совсем правильно восприняли [публикацию]. У меня нет претензий к группе BTS, они отличные ребята. Но я люблю все настоящее. Когда я смотрю ЧМ, я хочу смотреть ЧМ. Когда я смотрю Супербоул, я хочу смотреть Супербоул. Я не хочу смотреть Супербоул, когда я смотрю чемпионат мира по футболу. Все эти шоу не присущи чемпионату мира – они вызывают у меня негативную и неприятную реакцию. К артистам у меня претензий нет», – ответил Гайдулян критикам.

  • На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играли 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.
  • Турнир стартовал 11 июня и продлился до 19 июля. Финал состоялся в Нью-Джерси на «Метлайф» – Испания победила Аргентину (1:0).
  • Всего было сыграно 104 матча. Это рекорд.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аргентина Испания
Комментарии (7)
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рылы
1784591606
фанатов BTS лучше не злить, сектанты покруче спартачей. даже однажды скинулись и выкупили рекламное место на медиафасаде останкинской башни, чтобы крутить на нём поздравление с днём рождения участника этой группы. можете погуглить данный факт)
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Непутриот
1784603391
какой-то неизвестный дядя выдал свое мнение, ты не прав, дядя! Прекрасный чемпионат!
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Play
1784603984
Очередное авторитетное мнение от авторитетного эксперта
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ТяжелаяАртиллерия
1784607344
"Пендосы устроили цирк":- я уже подумал, что речь идет о спартаке.
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Давид59
1784616900
Гайдулян? Ещё один футбольный эксперт? Ай-ай. Ему помешали наслаждаться футболом Мадонна с Бибером и BTS с Шакирой? Жалко парнишку.
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Давид59
1784617289
Посмотрел его википедию. ЕСТЬ СВЯЗЬ С ФУТБОЛОМ!!! У него была роль "парень - выпивоха, играющий в мяч".
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SLADE2019
1784618938
А я думал, что ему просто мудаковатые роли достаются, а он оказывается и в жизни тот еще чудак на букву м. Как сейчас модно выражаться - решил быть в тренде.
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