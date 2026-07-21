«Пиндосы устроили тараканий цирк»: знаменитый российский актер – о финале ЧМ-2026

Российский актер Андрей Гайдулян опубликовал мнение о шоу в перерыве финала чемпионата мира-2026.

В перерыве было шоу с участием Мадонны, Джастина Бибера, Шакиры и южнокорейской музыкальной группы BTS.

«Пиндосы устроили цирк тараканий в перерыве чемпионата мира», – написал Гайдулян в соцсети.

Затем Гайдуляну пришлось объяснить слова после шквала негативных комментариев от фанатов BTS.

«Некоторые не совсем правильно восприняли [публикацию]. У меня нет претензий к группе BTS, они отличные ребята. Но я люблю все настоящее. Когда я смотрю ЧМ, я хочу смотреть ЧМ. Когда я смотрю Супербоул, я хочу смотреть Супербоул. Я не хочу смотреть Супербоул, когда я смотрю чемпионат мира по футболу. Все эти шоу не присущи чемпионату мира – они вызывают у меня негативную и неприятную реакцию. К артистам у меня претензий нет», – ответил Гайдулян критикам.