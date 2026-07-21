Сборная разочарований ЧМ-2026

ESPN представил символическую сборную из футболистов, разочаровавших на чемпионате мира-2026.

В нее попали такие игроки, как Вирджил ван Дейк, Бруну Фернандеш и Неймар.

Вратарь: Фернандо Муслера (Уругвай);

Защитники: Нико О’Райли (Англия), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Марк Гехи (Англия), Йозуа Киммих (Германия);

Полузащитники: Скотт Мактоминей (Шотландия), Федерико Вальверде (Уругвай), Кристиан Пулишич (США), Бруну Фернандеш (Португалия), Флориан Виртц (Германия);

Форвард: Неймар (Бразилия).