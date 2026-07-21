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Сборная разочарований ЧМ-2026

Вчера, 13:44
4

ESPN представил символическую сборную из футболистов, разочаровавших на чемпионате мира-2026.

В нее попали такие игроки, как Вирджил ван Дейк, Бруну Фернандеш и Неймар.

Вратарь: Фернандо Муслера (Уругвай);

Защитники: Нико О’Райли (Англия), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Марк Гехи (Англия), Йозуа Киммих (Германия);

Полузащитники: Скотт Мактоминей (Шотландия), Федерико Вальверде (Уругвай), Кристиан Пулишич (США), Бруну Фернандеш (Португалия), Флориан Виртц (Германия);

Форвард: Неймар (Бразилия).

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Источник: ESPN
Чемпионат мира Бавария Сантос Реал Ливерпуль Манчестер Юнайтед Неймар ван Дейк Вирджил Фернандеш Бруну Киммих Йозуа Вальверде Федерико Вирц Флориан
Комментарии (4)
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АртурZaСМ
1784631005
А что Неймару прям дали шанс доказать обратное?
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TOMSON
1784631426
Неймар вроде не плох был..
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Император 1
1784633790
Лично я от Неймара ничего и не ждал, обычный выпендрёжник.
Ответить
рылы
1784636716
неймару дали всего 37 минут на чм. в чём он виноват?
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