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  • «Написал ему вчера»: чеченский блогер ответил, подарит ли Ямалю Bugatti

«Написал ему вчера»: чеченский блогер ответил, подарит ли Ямалю Bugatti

Вчера, 15:50
3

Чеченский блогер Асхаб Тамаев подтвердил, что хочет подарить Ламину Ямалю Bugatti. Он пообещал автомобиль нападающему сборной Испании, если тот победит в финале ЧМ-2026 Аргентину.

«Я хочу поздравить Ламина Ямаля и сборную Испании с тем, что они забрали ЧМ. Это был единственный способ спасти моего друга Криштиану Роналду. Они это сделали, спасибо вам большое. Я не отказываюсь от своих слов и даже не хочу отказываться: я говорил, что подарю любую Bugatti из своей коллекции Ямалю, если он выиграет ЧМ.

Я ему написал вчера ночью, чтобы он вышел на связь, и я доставил бы автомобиль куда надо, но он, к сожалению, мне не ответил. Может быть, он занят, может, не хочет или ему не интересно. Но в любом случае Bugatti – дорогая тачка для Ямаля и для любого футболиста, мало у кого она есть.

Если среди моих зрителей есть знакомые Ямаля, то отправьте это ему – пусть он заберет авто. Если хочет, пусть забирает в России, могу привезти в Испанию, куда угодно», – сказал Тамаев в соцсетях.

  • Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0.
  • Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
  • Ямаль в 19 лет выиграл чемпионат мира и Евро.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Чемпионат мира Барселона Испания Ямаль Ламин
Комментарии (3)
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udav4691
1784640785
Клоун
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MaxiLeon
1784647295
сдержи свое слово , обещал отправь в Испанию ему домой
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Korsar_03
1784647713
А Криш вообще в курсе, что Тамаев его друг?
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