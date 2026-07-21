«Написал ему вчера»: чеченский блогер ответил, подарит ли Ямалю Bugatti

Чеченский блогер Асхаб Тамаев подтвердил, что хочет подарить Ламину Ямалю Bugatti. Он пообещал автомобиль нападающему сборной Испании, если тот победит в финале ЧМ-2026 Аргентину.

«Я хочу поздравить Ламина Ямаля и сборную Испании с тем, что они забрали ЧМ. Это был единственный способ спасти моего друга Криштиану Роналду. Они это сделали, спасибо вам большое. Я не отказываюсь от своих слов и даже не хочу отказываться: я говорил, что подарю любую Bugatti из своей коллекции Ямалю, если он выиграет ЧМ.

Я ему написал вчера ночью, чтобы он вышел на связь, и я доставил бы автомобиль куда надо, но он, к сожалению, мне не ответил. Может быть, он занят, может, не хочет или ему не интересно. Но в любом случае Bugatti – дорогая тачка для Ямаля и для любого футболиста, мало у кого она есть.

Если среди моих зрителей есть знакомые Ямаля, то отправьте это ему – пусть он заберет авто. Если хочет, пусть забирает в России, могу привезти в Испанию, куда угодно», – сказал Тамаев в соцсетях.