«Барселона» нацелилась на 18-летнего бельгийца

«Барселона» договорилась о покупке вингера Джесси Бисиву у «Брюгге».
Сумма трансфера составит 8,5 миллиона евро плюс 20% от суммы будущей перепродажи вингера.
18-летний Бисиву в прошлом сезоне сыграл 15 матчей во второй лиге Бельгии за вторую команду «Брюгге» и результативными действиями не отметился.
На счету вингера 3 гола и 1 ассист в 8 матчах Юношеской лиги УЕФА сезона-2025/26.
- На счету Бисиву 25 матчей и 2 гола за юношеские сборные Бельгии разных возрастов.
- В 2025 году он выступал на чемпионате Европы и чемпионате мира U17.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X