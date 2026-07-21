«Барселона» нацелилась на 18-летнего бельгийца

«Барселона» договорилась о покупке вингера Джесси Бисиву у «Брюгге».

Сумма трансфера составит 8,5 миллиона евро плюс 20% от суммы будущей перепродажи вингера.

18-летний Бисиву в прошлом сезоне сыграл 15 матчей во второй лиге Бельгии за вторую команду «Брюгге» и результативными действиями не отметился.

На счету вингера 3 гола и 1 ассист в 8 матчах Юношеской лиги УЕФА сезона-2025/26.