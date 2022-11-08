- 16 февраля
- 09:33 Фанаты «Брюгге» и «Бенфики» подрались после матча Лиги чемпионов
- 00:59 Лига чемпионов. Жоау Мариу помог «Бенфике» победить «Брюгге» (2:0) 1
- 21 января
- 09:48 Действующий чемпион Бельгии впервые с 1992 года не смог выиграть 6 матчей подряд
- 1 января
- 18:46 Экс-игрок сборной Англии возглавил «Брюгге»
- 8 ноября 2022
- 14:40 «Манчестер Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Реал» и «Бавария» – в топ-3 4
- 00:41 Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
- 7 ноября 2022
- 14:20 ⚡ Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ливерпуль» сыграет с «Реалом», «ПСЖ» встретится с «Баварией» 66
- 12:34 Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 2
- 4 ноября 2022
- 00:35 Фото Месси, Мбаппе, Винисиус и четыре игрока «Баварии» – в сборной группового этапа ЛЧ по версии WhoScored
- 1 ноября 2022
- 22:39 Лига чемпионов. «Атлетико» проиграл «Порту» и влетел из еврокубков
- 26 октября 2022
- 21:49 Лига чемпионов. «Порту» крупно победил на выезде «Брюгге». Это первое поражение бельгийцев
- 21:03 Вратарь «Порту» в матче с «Брюгге» отбил два удара с пенальти подряд
- 00:09 Стали известны 9 участников 1/8 финала Лиги чемпионов
- 13 октября 2022
- 08:40 Фелиш бросил манишку, поняв, что не сыграет с «Брюгге» в ЛЧ
- 07:23 Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
- 12 октября 2022
- 22:13 Определились 4 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов
- 21:39 Лига чемпионов. «Брюгге» сыграл вничью с «Атлетико» и впервые в истории вышел в плей-офф
- 4 октября 2022
- 23:54 Лига чемпионов. «Атлетико» проиграл «Брюгге», бельгийцы выиграли все три матча в группе
- 15 сентября 2022
- 07:23 Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
- 13 сентября 2022
- 23:58 Лига чемпионов. «Брюгге» разгромил «Порту» и единолично возглавил группу B
- 8 сентября 2022
- 00:03 Лига чемпионов. «Атлетико» победил «Порту», забив на 101-й минуте; «Тоттенхэм» обыграл «Марсель», «Байер» уступил «Брюгге»
- 30 августа 2022
- 09:16 Фото «Бенфика» продала Яремчука в «Брюгге». Это рекордный трансфер бельгийского клуба 1
- 17 августа 2022
- 08:51 Швец из «Ахмата» назвал зарубежный клуб, который хотел его подписать