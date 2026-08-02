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  • Бельгийский клуб выиграл 5-й трофей за 3 года после 89-летней паузы

Бельгийский клуб выиграл 5-й трофей за 3 года после 89-летней паузы

2 августа, 10:09

«Юнион СЖ» завоевал Суперкубок Бельгии, победив в матче за трофей «Брюгге».

Игра закончилась со счетом 1:1, а по пенальти «Юнион» оказался сильнее со счетом 5:4.

Встреча прошла на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге.

Команды играли в матче за Суперкубок Бельгии в 3-й раз подряд. В 2025 году победил «Брюгге», а в 2024-м их соперник.

«Юнион СЖ» завоевал 5-й трофей в бельгийских турнирах с 2024 года – за этот период команда по два раза выиграла Кубок и Суперкубок и один раз национальный чемпионат. До этого клуб не выигрывал ничего на высшем уровне 89 лет – с 1935 года.

Суперкубок Бельгии

Брюгге – Юнион СЖ – 1:1 (0:0). Пенальти – 4:5

Голы: 1:0 – Тресольди, 49; 1:1 – К. Мак Аллистер, 77.

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Источник: «Бомбардир»
Бельгия. Про-Лига Бельгия. Кубок Брюгге Юнион СЖ
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