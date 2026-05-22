Определился 25-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27

Еще одна команда напрямую квалифицировалась в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.
Это чемпион Бельгии – «Брюгге». Он стал 25-м участником общего этапа ЛЧ-2026/27.
- Ранее места в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27 себе обеспечили «Барселона», «Бавария», ПСВ, «Арсенал», «Реал», «Интер», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Боруссия Д», «Вильярреал», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Ланс», «Галатасарай», «РБ Лейпциг», «Фейеноорд», «Шахтер», «Бетис», «Славия», «Астон Вилла», «Штутгарт», «Наполи» и «Лилль».
- Напрямую в эту стадию турнира выйдет 29 клубов, еще 7 мест будут разыграны в квалификации.
