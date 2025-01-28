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  • Стала известна позиция Наингголана по обвинениям в контрабанде наркотиков

Стала известна позиция Наингголана по обвинениям в контрабанде наркотиков

Экс-полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан отрицает причастность к обороту кокаина.

Соответствующее заявление сделал адвокат игрока Омар Суиди.

«Мой клиент официально отрицает какую-либо причастность к незаконному обороту наркотиков. Сейчас мы ждем, чтобы узнать, предстанет ли мой клиент перед следственным судьей.

Тот факт, что моему клиенту приходится отвечать на определенные вопросы, не означает, что он имеет какое-либо отношение к этому делу. Он футболист, а не преступник», – сказал адвокат.

  • Наингголана арестовали в связи с расследованием о контрабанде кокаина из Южной Америки через порт Антверпена.
  • На прошлой неделе он подписал контракт с клубом «Локерен-Темсе» из второго дивизиона и забил прямым ударом с углового в первом матче.
  • В 2023 году хавбеком интересовались «Спартак» и «Динамо».

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Источник: L'Unione Sarda

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Комментарии (3)
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FROLL007
1738064291
Дурной пример Свинси Промяса заразителен.
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Cleaner
1738066095
Во всем виноват СПАРТАКОВЕЦ Промес!!!
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Тинез Розоп
1738067016
Это у них уже бизнес. Просто вложение денег....
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