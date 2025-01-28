Стала известна позиция Наингголана по обвинениям в контрабанде наркотиков

Экс-полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан отрицает причастность к обороту кокаина.

Соответствующее заявление сделал адвокат игрока Омар Суиди.

«Мой клиент официально отрицает какую-либо причастность к незаконному обороту наркотиков. Сейчас мы ждем, чтобы узнать, предстанет ли мой клиент перед следственным судьей.

Тот факт, что моему клиенту приходится отвечать на определенные вопросы, не означает, что он имеет какое-либо отношение к этому делу. Он футболист, а не преступник», – сказал адвокат.