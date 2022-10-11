- 14 февраля
- 15:59 СПАЛ уволил Де Росси. При нем команда опустилась в зону вылета Серии B 1
- 30 января
- 20:14 Фото Наингголан подписал контракт с итальянским клубом 2
- 25 января
- 09:05 34-летний Наингголан близок к возвращению в Италию 1
- 11 октября 2022
- 15:44 Фото Де Росси возглавил СПАЛ. У него нет самостоятельного тренерского опыта
- 20 ноября 2021
- 00:10 Фото Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Росси подписал контракт со СПАЛом из Серии В 2
- 28 января 2021
- 00:41 Кубок Италии. «Ювентус» без Роналду разгромил СПАЛ
- 27 января 2021
- 08:32 Буффон накануне своего 43-летия сыграет со СПАЛом в основе 2
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- 13:21 «Интер» сыграет с «Миланом» в 1/4 финала Кубка Италии и другие пары
- 15 января 2021
- 01:10 Кубок Италии. Гол Миранчука помог «Аталанте» пройти «Кальяри», СПАЛ выбил «Сассуоло» 4
- 26 ноября 2020
- 22:24 Определились все пары 1/8 финала Кубка Италии 1
- 1 сентября 2020
- 10:00 «Парма» выкупила у «Зенита» Эрнани 9
- 21 августа 2020
- 09:39 Форвард «Наполи» Петанья заразился коронавирусом 1
- 2 августа 2020
- 23:51 Серия А. «Дженоа» избежала вылета, разгромив «Верону», и другие результаты 38-го тура
- 29 июля 2020
- 22:31 Серия А. «Милан» разгромил «Сампдорию» Раньери, «Брешиа» уступила «Лацио» и другие результаты
- 23 июля 2020
- 00:55 Серия А. «Интер» и «Фиорентина» обошлись без голов, «Рома» забила шесть мячей СПАЛу и другие результаты
- 20 июля 2020
- 07:41 СПАЛ досрочно вылетел из Серии А
- 17 июля 2020
- 00:35 Серия А. «Интер» разгромил СПАЛ, «Торино» крупно обыграл «Дженоа»
- 10 июля 2020
- 00:43 Серия А. «Удинезе» крупно обыграл СПАЛ, «Интер» упустил победу над «Вероной» 1
- 2 июля 2020
- 00:44 Серия А. «Милан» в большинстве сыграл вничью с командой из зоны вылета, «Сампдория» Раньери победила «Лечче» и другие результаты 1
- 28 июня 2020
- 22:44 Серия А. «Наполи» победил СПАЛ
- 13 июня 2020
- 11:28 Агент Стрефеззы – об интересе ЦСКА: «Этот трансфер может случиться» 3
- 12 июня 2020
- 20:48 Metaratings: ЦСКА заинтересовался хавбеком СПАЛа Стрефеззой 1
- 18 мая 2020
- 23:55 «Локомотив» интересуется защитником СПАЛа Рецой и хавбеком «Наполи» Юнесом 9
- 20 апреля 2020
- 23:55 Football Italia: семь клубов Серии А выступают против возобновления сезона 4
- 16 марта 2020
- 14:59 Игрок СПАЛа Сионек обезвредил вора и вызвал полицию 2
- 8 марта 2020
- 18:59 Серия А. «Милан» дома проиграл «Дженоа», «Сампдория» Раньери победила «Верону» 1
- 16:20 Серия А проведет сегодняшние матчи, несмотря на предостережение Минспорта