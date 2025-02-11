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Главная
Италия. Серия B
Команды
СПАЛ
СПАЛ
Феррара
Италия. Серия B
Стадион:
Паоло Мацца
Сайт:
http://www.spal1907.net
Тренер:
Луиджи Ди Бьяджо
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме
2025.02.11 09:57
Наингголан прокомментировал обвинения в контрабанде наркотиков
2025.02.10 20:55
Стала известна позиция Наингголана по обвинениям в контрабанде наркотиков
2025.01.28 14:28
2
Наингголан арестован за контрабанду наркотиков
2025.01.27 15:41
4
Видео
Наингголан забил прямым ударом с углового в первом матче после возвращения в Бельгию
2025.01.25 10:35
Экс-полузащитник сборной Бельгии: «Хочу играть, но я никому не нужен»
2023.09.09 16:16
3
«Со мной обращались как с куском дерьма». Наингголан – об «Антверпене»
2023.03.07 17:31
СПАЛ уволил Де Росси. При нем команда опустилась в зону вылета Серии B
2023.02.14 15:59
1
Фото
Наингголан подписал контракт с итальянским клубом
2023.01.30 20:14
4
34-летний Наингголан близок к возвращению в Италию
2023.01.25 09:05
1
Фото
Де Росси возглавил СПАЛ. У него нет самостоятельного тренерского опыта
2022.10.11 15:44
Фото
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Росси подписал контракт со СПАЛом из Серии В
2021.11.20 00:10
2
Кубок Италии. «Ювентус» без Роналду разгромил СПАЛ
2021.01.28 00:41
Буффон накануне своего 43-летия сыграет со СПАЛом в основе
2021.01.27 08:32
2
«Интер» сыграет с «Миланом» в 1/4 финала Кубка Италии и другие пары
2021.01.22 13:21
Кубок Италии. Гол Миранчука помог «Аталанте» пройти «Кальяри», СПАЛ выбил «Сассуоло»
2021.01.15 01:10
4
Определились все пары 1/8 финала Кубка Италии
2020.11.26 22:24
1
«Парма» выкупила у «Зенита» Эрнани
2020.09.01 10:00
7
Форвард «Наполи» Петанья заразился коронавирусом
2020.08.21 09:39
1
Серия А. «Дженоа» избежала вылета, разгромив «Верону», и другие результаты 38-го тура
2020.08.02 23:51
Серия А. «Милан» разгромил «Сампдорию» Раньери, «Брешиа» уступила «Лацио» и другие результаты
2020.07.29 22:31
Серия А. «Интер» и «Фиорентина» обошлись без голов, «Рома» забила шесть мячей СПАЛу и другие результаты
2020.07.23 00:55
СПАЛ досрочно вылетел из Серии А
2020.07.20 07:41
Серия А. «Интер» разгромил СПАЛ, «Торино» крупно обыграл «Дженоа»
2020.07.17 00:35
Серия А. «Удинезе» крупно обыграл СПАЛ, «Интер» упустил победу над «Вероной»
2020.07.10 00:43
1
Серия А. «Милан» в большинстве сыграл вничью с командой из зоны вылета, «Сампдория» Раньери победила «Лечче» и другие результаты
2020.07.02 00:44
1
Серия А. «Наполи» победил СПАЛ
2020.06.28 22:44
Агент Стрефеззы – об интересе ЦСКА: «Этот трансфер может случиться»
2020.06.13 11:28
2
Metaratings: ЦСКА заинтересовался хавбеком СПАЛа Стрефеззой
2020.06.12 20:48
1
«Локомотив» интересуется защитником СПАЛа Рецой и хавбеком «Наполи» Юнесом
2020.05.18 23:55
9
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3
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5
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Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
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10:34
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Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
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