Серия А. «Милан» в большинстве сыграл вничью с командой из зоны вылета, «Сампдория» Раньери победила «Лечче» и другие результаты

«Милан» в очередном туре чемпионата Италии сыграл вничью в гостях СПАЛу. Хозяева заканчивали встречу вдесятером.

В другой встрече «Сампдория» Клаудио Раньери победила «Лечче» и на четыре очка оторвалась от зоны вылета.

Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур

Верона – Парма – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Кулушевски, 14; 1:1 – Ди Кармине, 45+3 (с пенальти); 2:1 – Цакканьи, 54; 2:2 – Гальоло, 64; 3:2 – Пессина, 81.

Лечче – Сампдория – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Рамирес, 40 (с пенальти); 1:1 – Манкозу, 50 (с пенальти); 1:2 – Рамирес, 75.

СПАЛ – Милан – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Валоти, 13; 2:0 – Флоккари, 30; 2:1 – Леау, 79; 2:2 – Викари, 90+4 (в свои ворота).

Удаления: Д’Алессандро, 43 – нет.

Фиорентина – Сассуоло – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Дефрель, 24 (с пенальти); 0:2 – Дефрель, 35; 0:3 – Мюлдюр, 61; 1:3 – Кутроне, 90.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А