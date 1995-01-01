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    Серия А. «Милан» в большинстве сыграл вничью с командой из зоны вылета, «Сампдория» Раньери победила «Лечче» и другие результаты

    «Милан» в очередном туре чемпионата Италии сыграл вничью в гостях СПАЛу. Хозяева заканчивали встречу вдесятером.

    В другой встрече «Сампдория» Клаудио Раньери победила «Лечче» и на четыре очка оторвалась от зоны вылета.

    Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур

    Верона – Парма – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кулушевски, 14; 1:1 – Ди Кармине, 45+3 (с пенальти); 2:1 – Цакканьи, 54; 2:2 – Гальоло, 64; 3:2 – Пессина, 81.

    Лечче – Сампдория – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рамирес, 40 (с пенальти); 1:1 – Манкозу, 50 (с пенальти); 1:2 – Рамирес, 75.

    СПАЛ – Милан – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Валоти, 13; 2:0 – Флоккари, 30; 2:1 – Леау, 79; 2:2 – Викари, 90+4 (в свои ворота).

    Удаления: Д’Алессандро, 43 – нет.

    Фиорентина – Сассуоло – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Дефрель, 24 (с пенальти); 0:2 – Дефрель, 35; 0:3 – Мюлдюр, 61; 1:3 – Кутроне, 90.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3685

      Hektor 84 12 минут назад

      Милану случаем не вратарь забил?

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