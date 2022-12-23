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20:00
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19:42
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Клаудио Раньери
Тренер
Имя
Клаудио
Фамилия
Раньери
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 октября 1951
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Суперкубок Англии 2016
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Франция. Кубок 2013/2014
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Италии 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Франция. Лига 1 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок Берлускони 2008
Лига Чемпионов 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Уотфорд
1
0
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
08.01.2022
Лестер
4 : 1
Уотфорд
23 декабря 2022
21:38
71-летний Раньери возглавил «Кальяри». Он вернулся в клуб спустя 31 год
1
17 сентября 2022
12:56
Раньери отказался возглавить «Монцу»
9 сентября 2022
23:03
Канчельскис: «Помимо Конте Федун хотел пригласить в «Спартак» Раньери, встречался с его представителями»
3
26 марта 2022
12:53
Каннаваро, Пирло, Раньери и Де Дзерби – кандидаты на замену Манчини в сборной Италии (Николо Скира)
6
16 марта 2022
21:39
Раньери: «Абрамович в «Челси» был как ребенок на детской площадке»
2
24 января 2022
21:16
«Уотфорд» уволил Раньери
2
07:37
Раньери близок к увольнению из «Уотфорда»
23 октября 2021
18:57
АПЛ. «Уотфорд» Раньери разгромил в гостях «Эвертон», «Лидс» на 93-й минуте ушел от поражения от «Вулверхэмптона»
4 октября 2021
19:34
Фото
Официально: Раньери – новый тренер «Уотфорда»
3
21 июля 2021
18:48
Адвокат, Капелло, Раньери и Клинсманн хотели возглавить сборную России. РФС отказал
18
4 июня 2021
08:58
Виейра может стать главным тренером «Лилля»
1
21 мая 2021
17:53
Раньери покинет пост тренера «Сампдории»
8 мая 2021
20:55
Серия А. «Интер» забил пять голов «Сампдории». Ее тренирует экс-тренер миланцев Раньери
1
20 апреля 2021
17:27
Раньери – о Суперлиге: «Мне очень грустно. Мы потеряем такие истории, как победа «Лестера» в АПЛ. Надеюсь, УЕФА это остановит»
3
30 января 2021
21:56
Серия А. «Ювентус» в гостях победил «Сампдорию» Раньери
1
20 декабря 2020
00:35
Серия А. «Ювентус» разгромил «Парму», «Сампдория» Раньери победила «Кротоне»
1
24 октября 2020
17:54
Серия А. «Аталанта» дома уступила «Сампдории» Раньери, Миранчук остался в запасе
3
17 октября 2020
20:58
Серия А. «Милан» благодаря дублю Ибрагимовича обыграл «Интер», «Сампдория» Раньери разгромила «Лацио»
7
2 октября 2020
23:48
Серия А. «Сампдория» Раньери вырвала победу над «Фиорентиной» и прервала шестиматчевую безвыигрышную серию
29 июля 2020
22:31
Серия А. «Милан» разгромил «Сампдорию» Раньери, «Брешиа» уступила «Лацио» и другие результаты
2 июля 2020
00:44
Серия А. «Милан» в большинстве сыграл вничью с командой из зоны вылета, «Сампдория» Раньери победила «Лечче» и другие результаты
1
29 апреля 2020
13:00
Романцев: «Семин – номер один среди тренеров РПЛ прямо сейчас»
5
14 апреля 2020
12:54
Раньери: «Все зараженные коронавирусом игроки «Сампдории» выздоровели»
13 апреля 2020
15:27
Раньери предложил после возобновления сезона ввести в Серии А пять замен
15 декабря 2019
15:58
Раньери – первый тренер, выигравший четыре разных итальянских дерби. Он не уступил ни в одном таком матче
2
24 ноября 2019
21:58
Серия А. Волевая победа над «Удинезе» помогла «Сампдории» Раньери покинуть зону вылета
10 ноября 2019
18:58
Серия А. «Лацио» после победы над «Лечче» поднялся на третью строчку, «Сампдория» Раньери обошлась без голов с «Аталантой»
20 октября 2019
21:14
Серия А. «Рома» сыграла вничью с идущей последней «Сампдорией» Раньери, «Парма» забила пять голов «Дженоа» и другие результаты
12 октября 2019
21:30
Раньери сменил Ди Франческо на посту главного тренера второй раз за год
1
18:04
Официально
Раньери – новый главный тренер «Сампдории»
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26.10.2018 20:15
10 крутых тренеров, которые сидят без работы
Вы знаете, кому показать этот список.
27
09.05.2017 18:15
Кто должен стать новым тренером «Зенита» (если Луческу все-таки уйдет)
Луческу провалился, и летом «Зенит» наверняка сменит главного тренера. «Бомбардир» представляет возможных кандидатов на важное место.
53
07.04.2017 15:30
«Он резко сменил окружение после чемпионата России». Как Ахмед Муса проваливается в Англии
Главный форвард ЦСКА летом присоединился к чемпиону АПЛ и пока выступает совсем слабо. А недавно еще и вляпался в шумный семейный скандал. «Бомбардир» − о падении Ахмеда Мусы.
10
28.02.2017 00:51
Как «Лестер» уничтожил «Ливерпуль» в первом матче без Раньери
Сумасшедшие глаза Варди, дикая радость Шмейхеля и самодовольный Дринкуотер. Чемпион уволил тренера и выскочил из зоны вылета, разодрав на куски команду Клоппа, а фанаты все равно скучали по Раньери.
14
25.02.2017 22:00
Моуринью названивает Неймару с просьбой уйти из «Барселоны». Варди инициировал уход Раньери. Дайджест событий дня
«Бавария» забила 8 голов «Гамбургу». «Барселону» может возглавить тренер «Ювентуса». Миранчук не перешел в «Рубин» из-за агентов. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
4
24.02.2017 18:35
«Начинайте строить ему памятник». Как игроки «Лестера» выгнали Раньери из клуба
Сказка «Лестера» кончилась официально. Тренер, который сенсационно выиграл чемпионский титул в прошлом сезоне, покинул команду. «Бомбардир» рассказывает, как к уходу Раньери причастны сами игроки «Лестера».
30
09.01.2017 23:10
Роналду и Ллойд лучше всех играют в футбол. Молло проходил медосмотр в «Зените». Дайджест событий дня
Стали известны зарплаты игроков «Зенита». Стадиону в Питере снова нужны деньги. «Спартак» нацелился на чемпиона Европы. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
5
15.10.2016 16:20
«Мы будем бороться за 40 очков». Как «Лестер» умудрился проиграть уже четвертый матч в сезоне (ВИДЕО)
Лондонский «Челси» нанес разгромное поражение «Лестеру» (3:0). Команда Раньери потерпела четвертое поражение в нынешнем чемпионате, оставшись недалеко от зоны вылета. «Бомбардир» показывает, как действующий чемпион проваливает турнир.
2
07.10.2016 15:00
Отключить wi-fi, пообещать пиццу и другие способы заставить команду играть
Пеп Гвардиола запретил вай-фай на тренировочной базе «Ман Сити»: это должно помочь улучшить атмосферу в раздевалке. «Бомбардир» вспоминает другие случаи, когда оригинальное решение тренера или лидера команды помогало футболистам показать результат.
1
13.08.2016 14:05
Пришельцы среди нас. Почему похмелье «Лестера» продлится
«Скорее инопланетяне высадятся на землю, чем мы снова возьмем титул», – снова прибедняется Клаудио Раньери. «Бомбардир» высоко оценивает подготовку «Лестера» к сезону и призывает не удивляться, если сказка повторится.
2
12.08.2016 12:00
Пять сюжетов из АПЛ, за которыми вы будете следить
Уже завтра стартует новый, долгожданный и интригующий сезон английской Премьер-лиги! «Бомбардир» в преддверии этого события называет пять главных сюжетов грядущего чемпионата.
12
31.07.2016 14:00
Танец Старриджа и еще 10 веселых видео с Клоппом в «Ливерпуле»
Юргена Клоппа в «Ливерпуле» полюбили сразу. Пусть результатами пока он не блещет, зато умеет здорово рассмешить и поднять настроение. Убедитесь в этом очередной раз.
6
28.05.2016 21:10
Ибрагимович договаривается с «Миланом». Сахо оправдали в допинговом скандале. Дайджест событий дня
Диарра выплатит «Локомотиву» 10 миллионов. Смолов мог перейти в «Спартак». Игроки сборной России получат премиальные, если выйдут из группы. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
16.05.2016 12:00
Сосиски Раньери, землетрясение на стадионе и еще 8 безумных историй о «Лестере»
«Эпопея» – слово женского рода, обозначающее большую эпическую поэму, крупное произведение, повествующее о значительных исторических событиях». Как употреблять в предложении? Например: «Ты помнишь, титул «Лестера» 2016 года, вот это была эпопея, да?».
3
09.05.2016 15:00
Душ из шампанского, пива и воды. Как празднуют тренеры
Клопп, Раньери и Реднапп выдерживают душ, Слуцкий ругается, Рангник пытается бежать и получает травму, а Жезуша ловят полицейские. «Бомбардир» показывает, в какие забавные ситуации попадают тренеры после выигрыша трофея.
4
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01.03.2017 02:10
С милым рай и в Чемпионшипе. Очередная глупость о «Лестере» и Раньери
Российские СМИ растиражировали текст британской газеты Telegraph о состоянии дел в «Лестере» на момент отставки Раньери. Блог «Бескрайний нападающий» изучил материал и нашел в нем много слабых мест.
25.02.2017 18:21
Зажравшийся «Лестер»
Раньери уволен с поста главного тренера «Лестера». Поршнев Тимофей описывает ситуацию в клубе.
14.02.2017 18:30
Почему «Ростов» не похож на «Лестер»
Перед стартом плей-офф еврокубков проводим сравнительный анализ второго сезона Золушек и объясняем, почему «Ростов» не накроет синдром «Лестера».
14
26.12.2016 11:25
«Наша задача – остаться в АПЛ». Почему «Лестер» огорчает нас всех
До зоны вылета три очка, и теперь борьба за выживание, о которой постоянно твердит Клаудио Раньери, — реальность. Расстроенный автор блога «Делай вещи» находит 5 причин, почему нынешний чемпион Англии сложит полномочия в этом году. Сказок не бывает.
9
11.12.2016 14:29
Какой должна быть жеребьевка Лиги Чемпионов
В понедельник пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Это событие вызывает большой интерес общественности, но жребий не всегда дарит нам яркие противостояния. Так какими должны быть афиши плей-офф в этот раз, чтобы зритель не оторвал глаз?
4
03.11.2016 14:30
Зидан, Сантуш, Раньери и другие претенденты на звание «Тренера года»
Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» разбирается, кто из тренеров достоин столь престижной награды.
7
14.08.2016 18:20
Лем против Стругацких. Почему «Лестеру» будет очень тяжело
Блог «Бескрайний нападающий» – о первом матче сезона в АПЛ, словах Раньери и чемпионском «Халл Сити».
13.08.2016 19:39
«Халл Сити» – «Лестер»: как новичок переиграл чемпиона страны
И без того всегда безумный розыгрыш Английской Премьер-Лиги начался с гола ударом через себя, спорного пенальти и победой новичка чемпионата «Халл Сити» над действующим чемпионом – «Лестером».
10.03.2016 13:10
«Лестер», «Ростов» и еще три команды, за которые нужно было болеть с начала сезона
Самые неожиданные клубы сезона, о которых вы не слышали, только если последние полгода провели в пещере. Участник Блог-лиги «Голевое чутье» представляет команды, болеть за которые уже мейнстрим.
9
12.02.2016 17:45
Линекер, Манчини и другие известные игроки «Лестера», которые не были на первом месте
Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает вспомнить, кто из звездных футболистов примерял форму «Лестер Сити», но не был так близок к заветной мечте.
2
11.02.2016 03:20
Неохота лис. Почему «Лестер» такой крутой
Все болеют за «Лестер». «Тактическая стреда» препарирует команду Раньери, которая крушит стереотипы: такая итальянская, а все равно яркая.
6
23.01.2016 01:00
Нежданчик от Раньери
Футбольный клуб «Лестер Сити» не дает покоя многим любителям футбола. И это не случайно. Команда к Рождеству занимает 1-е место в АПЛ. И, исходя из этого лидеры клуба Рияд Марез и Джейми Варди сейчас то и дело, что выслушивают комплименты в свой адре
2
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