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Раньери ответил на предложение возглавить сборную Италии

Сегодня, 16:52

Клаудио Раньери отказался становиться преемником Лучано Спаллетти на посту главного тренера сборной Италии.

«Благодарю президента [Итальянской федерации футбола] Гравину за предоставленную возможность, для меня это большая честь.

Но я все обдумал и решил полностью сосредоточиться на своей новой должности в «Роме». Это исключительно мой выбор», – заявил Раньери.

  • 73-летний специалист по окончании сезона стал консультантом римского клуба по спортивным вопросам.
  • Другие претенденты на пост тренера Италии – Стефано Пиоли и Фабио Каннаваро.

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Источник: ANSA
Италия. Серия А Италия Рома Раньери Клаудио Спаллетти Лучано
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