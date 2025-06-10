Раньери ответил на предложение возглавить сборную Италии

Клаудио Раньери отказался становиться преемником Лучано Спаллетти на посту главного тренера сборной Италии.

«Благодарю президента [Итальянской федерации футбола] Гравину за предоставленную возможность, для меня это большая честь.

Но я все обдумал и решил полностью сосредоточиться на своей новой должности в «Роме». Это исключительно мой выбор», – заявил Раньери.