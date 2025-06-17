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  • 78-летний Семин заявил, что готов тренировать: «Я иду по пути Раньери и Луческу»

78-летний Семин заявил, что готов тренировать: «Я иду по пути Раньери и Луческу»

Сегодня, 08:20
3

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин готов продолжать карьеру.

– Для себя внутренне приняли решение больше не тренировать или допускаете возвращение?

– Внутренне ничего не принимал.

– Значит, есть шанс вас увидеть на тренерской лавке?

– Может, нет, а может, да. Сколько лет Клаудио Раньери? Я иду по его пути. Он – пример. Пришeл в «Рому» и выступил лучше всех. Или Мирча Луческу, который до сих пор тренирует сборную. Сдаваться не надо.

  • Семин не тренирует с 2021 года, когда покинул «Ростов».
  • Тренер трижды брал чемпионство с «Локомотивом».
  • Упомянутому главному тренеру сборной Румынии Луческу в июле исполнится 80 лет.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Румыния Луческу Мирча Раньери Клаудио Семин Юрий
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Комментарии (3)
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FFR
1750141559
Зачем в таком возрасте брать на себя такую ответственность?
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bashnat013
1750141817
Щас Мостовой проснется он тебе расскажет кто за кем куда идет !Он во всех отделах кадров первый записан в очереди
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k611
1750143928
Здоровье дороже, зачем в таком возрасте лишние нервные потрясения
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