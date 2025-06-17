78-летний Семин заявил, что готов тренировать: «Я иду по пути Раньери и Луческу»

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин готов продолжать карьеру.

– Для себя внутренне приняли решение больше не тренировать или допускаете возвращение?

– Внутренне ничего не принимал.

– Значит, есть шанс вас увидеть на тренерской лавке?

– Может, нет, а может, да. Сколько лет Клаудио Раньери? Я иду по его пути. Он – пример. Пришeл в «Рому» и выступил лучше всех. Или Мирча Луческу, который до сих пор тренирует сборную. Сдаваться не надо.