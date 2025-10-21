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Мирча Луческу
Мирча Луческу
Румыния
29 июля 1945 - 7 апреля 2026 (80)
Тренер
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Новости
Публикации
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
20 июля
Фото
Румыния назначила нового тренера после смерти Луческу
20 апреля
Кержаков раскрыл, что Луческу бесило в РПЛ: «Он не понимал, как такое вообще возможно»
18 апреля
4
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Фото
Место захоронения Луческу утопили в цветах
11 апреля
Фото
С Луческу простились на главном стадионе Румынии
9 апреля
Матч «Зенит» – «Спартак» начнется с минуты молчания
8 апреля
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
8 апреля
1
Реакция Семина на смерть Луческу
8 апреля
Президент ФИФА сделал заявление по случаю смерти Луческу
8 апреля
Президент УЕФА отреагировал на смерть Луческу
8 апреля
Глава румынского футбола попрощался с Луческу
7 апреля
Реакция «Зенита» на смерть Луческу
7 апреля
11
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Журналист – о состоянии Луческу: «Его сердце не работает»
7 апреля
2
Луческу будут спасать с помощью ЭКМО
6 апреля
1
80-летнего Луческу ввели в кому
5 апреля
2
Рабинер отреагировал на ситуацию Луческу, который борется за жизнь
4 апреля
Стало известно, что спасло от смерти 80-летнего Луческу
3 апреля
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
Экс-тренеру «Зенита» установят дефибриллятор после обморока на тренировке
30 марта
Новая информация о состоянии 80-летнего Луческу
29 марта
Реакция фанатов «Зенита» на ситуацию с Луческу
29 марта
1
Экс-тренер «Зенита» потерял сознание на тренировке
29 марта
В сборной Румынии прояснили будущее 80-летнего Луческу
23 февраля
Бывший тренер «Зенита» выписан из больницы после проблем с сердцем
10 февраля
80-летнего экс-тренера «Зенита» экстренно госпитализировали
23 января
Семин перечислил иностранных тренеров, принесших пользу российскому футболу
2025.10.21 12:20
6
80-летний Луческу установил мировой рекорд
2025.09.06 10:29
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