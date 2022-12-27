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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
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15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
2
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
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Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
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12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
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12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
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12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
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12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
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11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
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11:04
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В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
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Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
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10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
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10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
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10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
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Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
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Мирча Луческу - новости
Тренер
Имя
Мирча
Фамилия
Луческу
Команда
Динамо
Гражданство
Румыния
Дата рождения
29 июля 1945
Статистика
Новости
Статьи
Посты
11 апреля
00:06
77-летнему Луческу стало плохо после матча
23 марта
21:36
Текст
Где сейчас тренеры, которые работали в «Зените» в XXI веке: ралли в Португалии, разгром Серии А с Хвичей и победа на Евро
13
27 декабря 2022
22:50
«Ты прикалываешься, нахрен?» Ломбертс вспомнил, как его выбесил Луческу
1
7 октября 2022
08:20
Луческу догнал Венгера по числу матчей в еврокубках. Больше только у одного тренера
4 октября 2022
07:59
Маурисио: «Луческу был слишком эгоистичным. В «Зените» он со многими конфликтовал»
3
4 сентября 2022
08:35
Луческу объяснил неудачный старт «Динамо» К в УПЛ
30 августа 2022
08:41
В киевском «Динамо» прокомментировали будущее Луческу. Он намекал на уход из клуба
29 августа 2022
01:33
Экс-тренер «Зенита» Луческу намекнул на уход из киевского «Динамо» после 0:3 с «Днепром»
1
01:12
Маркевич призвал уволить Луческу из киевского «Динамо»: «Тебе 77 лет, хочешь кокнуться на скамье во время матча?!»
24 августа 2022
08:25
Луческу: «Динамо» К не готово играть на уровне ЛЧ. Мы могли пропустить от «Бенфики» 6-7 голов»
2
28 июля 2022
08:54
Луческу не пришел на пресс-конференцию из-за скандирования фанатами фамилии Путина
28 апреля 2022
18:43
Гасилин: «Евсеев – это ужас, а не тренер! Как и Луческу»
11
14 марта 2022
12:45
Луческу – об отстранении российских команд: «Нельзя отнимать у спортсменов право быть чемпионами»
1
1 марта 2022
22:16
Чемпионат Украины может быть доигран на территории Румынии, Польши и Венгрии
1
10 февраля 2022
15:18
Виллаш-Боаш: «После Луческу и Манчини «Зенит» обрел стабильность. Семак организовал команду»
7
28 декабря 2021
08:53
Луческу – лучший тренер чемпионата Украины в 2021 году
2
4 декабря 2021
14:23
Луческу: «Если бы Месси остался в «Барселоне», то, возможно, не получил бы «Золотой мяч»
12
15 сентября 2021
08:05
Луческу: «Ничья с «Бенфикой» – позитивный результат»
1
29 августа 2021
12:51
Луческу – после победы 7:0: «На рекорды не обращаю внимания. Это обидно для соперника»
9 июля 2021
08:20
Агент Луческу: «Шкурин полетит на сборы с киевским «Динамо». Речь об аренде без права выкупа»
3
7 июня 2021
17:52
Лесовой: «Офигел, когда Луческу возглавил «Динамо». Там сразу подхватили его идеи, а «Зениту» не хватило терпения»
2
2 июня 2021
12:53
Киевское «Динамо» продлило контракт с 75-летним Луческу
1
21 мая 2021
00:35
Луческу: «Ахметов не захотел покупать Неймара в «Шахтер» за 15 миллионов»
6
19 мая 2021
07:15
Луческу: «Я был готов бесплатно вернуться в «Шахтер», но клуб выбрал другой путь»
1
11 мая 2021
22:59
Гвардиола выиграл 31-й титул в карьере. Больше только у Луческу и Фергюсона
3
26 апреля 2021
19:24
Гвардиола обогнал Лобановского и вышел на третье место по числу трофеев среди тренеров
26
17 апреля 2021
21:38
УПЛ. «Динамо» Луческу обыграло в гостях «Шахтер» и увеличило лидерский отрыв до десяти очков
14 апреля 2021
22:30
Луческу: «У «Динамо» К есть фанаты, которые борются против меня. Это даже к лучшему»
2
2 апреля 2021
22:54
UOL: Луческу инициировал активную работу «Динамо» К на бразильском рынке
2
29 января 2021
11:14
Луческу: «Футбольное образование Кокорина вызывает сомнения»
6
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