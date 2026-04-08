Матч «Зенит» – «Спартак» начнется с минуты молчания

Кубковая встреча «Зенит» – «Спартак» начнется с минуты молчания. Она будет посвящена памяти бывшего тренера петербуржцев Мирчи Луческу.
Игра на «Газпром Арене» начнется в 20:45 по московскому времени.
- Тренер скончался 7 апреля в 80-летнем возрасте после перенесенного острого инфаркта миокарда.
- В сезоне-2016/17 Луческу работал в «Зените».
- До этого он 12 лет возглавлял «Шахтер», с которым выиграл 22 трофея.
- Луческу также тренировал «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Динамо Киев», сборные Турции и Румынии.
- Последним матчем в его жизни стала игра с Турция – Румыния (1:0) в стыках отборочного турнира ЧМ-2026. Она прошла 26 марта.
Источник: «Матч ТВ»