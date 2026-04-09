Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Титов прокомментировал комичный пенальти Барко в матче с «Зенитом»

Титов прокомментировал комичный пенальти Барко в матче с «Зенитом»

Вчера, 20:39
2

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о кубковом матче против «Зенита» (0:0, 7:6 по пенальти).

– Пенальти, не забитый Барко в первом тайме – что это было?

– Эти переступы, паузы – конечно, это пижонство. Мы всe-таки из другого поколения, и для меня такие вещи непонятны. В таком матче так исполнять пенальти… Хотя, конечно, всякое бывает. Был, например, футболист Игорь Беланов: разбегался, бил с подъeма – и куда мяч полетит, туда и полетит. Шансов у вратаря практически не было. Он забивал стабильно.

Но давайте уберeм этот эпизод и забудем о нeм, потому что команда сегодня выиграла и прошла дальше. Пусть по пенальти, пусть с нервами, но главное – мы увидим ещe один классный матч: «Спартак» – ЦСКА.

– За счeт чего «Спартаку» удалось сдержать атакующий потенциал «Зенита»?

– В таких матчах иногда нет смысла кого-то выделять – победа командная, тренерская. Видно, что штаб отлично поработал. Очень хороший матч провeл Максименко, да и в целом команда действовала организованно и уверенно. По ходу матча, честно говоря, не было ощущения, что «Спартак» сегодня пропустит.

Да, у «Зенита» были подходы и полумоменты – это нормально, против любой команды они создают много. Но сегодня большинство ситуаций прочитал Максименко. А в серии пенальти уже вытащил Помазун. Поэтому никого отдельно выделять не буду – каждый отработал на своeм месте.

Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Барко Эсекьель
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1775758464
Насчет Беланова не прав. Он бил точным пушечным ударом прицельно в девятки без шансов для вратарей.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 