Титов прокомментировал комичный пенальти Барко в матче с «Зенитом»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о кубковом матче против «Зенита» (0:0, 7:6 по пенальти).

– Пенальти, не забитый Барко в первом тайме – что это было?

– Эти переступы, паузы – конечно, это пижонство. Мы всe-таки из другого поколения, и для меня такие вещи непонятны. В таком матче так исполнять пенальти… Хотя, конечно, всякое бывает. Был, например, футболист Игорь Беланов: разбегался, бил с подъeма – и куда мяч полетит, туда и полетит. Шансов у вратаря практически не было. Он забивал стабильно.

Но давайте уберeм этот эпизод и забудем о нeм, потому что команда сегодня выиграла и прошла дальше. Пусть по пенальти, пусть с нервами, но главное – мы увидим ещe один классный матч: «Спартак» – ЦСКА.

– За счeт чего «Спартаку» удалось сдержать атакующий потенциал «Зенита»?

– В таких матчах иногда нет смысла кого-то выделять – победа командная, тренерская. Видно, что штаб отлично поработал. Очень хороший матч провeл Максименко, да и в целом команда действовала организованно и уверенно. По ходу матча, честно говоря, не было ощущения, что «Спартак» сегодня пропустит.

Да, у «Зенита» были подходы и полумоменты – это нормально, против любой команды они создают много. Но сегодня большинство ситуаций прочитал Максименко. А в серии пенальти уже вытащил Помазун. Поэтому никого отдельно выделять не буду – каждый отработал на своeм месте.