Смолов потроллил Мамаева: «В «Краснодаре» определял травмы лучше, чем врачи»

Экс-нападающий «Краснодара» Федор Смолов пошутил о склонности бывшего одноклубника Павла Мамаева к изучению биологии.

Смолов: «Я выступал на городской олимпиаде по математике. Место не помню, но я там был, а для этого нужно пройти школьную и районную олимпиады. В школьном аттестате у меня есть тройки: немецкий язык, обществознание и химия».

Мамаев: «Я хорошо учился в школе, но тройки по выпуску тоже были, потому что уже больше отвлекался на тренировочный процесс, на футбол. По физике, химии были тройки. Любимым предметом была биология. Скажу больше: когда нам вручали аттестат, директор школы Зоя Алексеевна, Царство ей Небесное, сказала, что я был лучшим учеником, сдавшим экзамен по биологии.

Смолов: «Мы когда с Пашей были в «Краснодаре», он травмы определял лучше, чем врачи».

Мамаев: «Но это же не биология. Это анатомия! Я думал, ты пошутишь, что я агроном!»