Смолов – о «Динамо»: «Ни себе ни людям»

Экс-форвард «Краснодара» и «Динамо» Федор Смолов оценил результат очного матча его двух бывших команд в 29-м туре РПЛ.

Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

«Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита» за тур до финиша сезона.

Петербуржцам теперь достаточно в гостях не проиграть «Ростову», чтобы стать чемпионами.

«Динамо» с высокой вероятностью подарило чемпионство «Зениту». Наконец-то они отметят столетие, хотя я был не против, чтобы отложили это еще на сезончик.

У меня была чуйка, что «Динамо» не проиграет. Они – ни себе ни людям. Когда надо, хер выиграют, но вопреки [могут].

«Краснодар» на сегодняшний день – команда другого уровня. Они сильнее. Но, к сожалению, результат против той команды, за которую я переживал. Они сами виноваты», – сказал Смолов.