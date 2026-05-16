Смолов – о «Динамо»: «Ни себе ни людям»

Экс-форвард «Краснодара» и «Динамо» Федор Смолов оценил результат очного матча его двух бывших команд в 29-м туре РПЛ.
- Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.
- «Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита» за тур до финиша сезона.
- Петербуржцам теперь достаточно в гостях не проиграть «Ростову», чтобы стать чемпионами.
«Динамо» с высокой вероятностью подарило чемпионство «Зениту». Наконец-то они отметят столетие, хотя я был не против, чтобы отложили это еще на сезончик.
У меня была чуйка, что «Динамо» не проиграет. Они – ни себе ни людям. Когда надо, хер выиграют, но вопреки [могут].
«Краснодар» на сегодняшний день – команда другого уровня. Они сильнее. Но, к сожалению, результат против той команды, за которую я переживал. Они сами виноваты», – сказал Смолов.
Источник: Smol FM