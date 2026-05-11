«Динамо» в домашнем матче обыграло «Краснодар» в рамках 29-го тура чемпионата России, итоговый счет 2:1.

На 32-й минуте «Краснодар» открыл счет со стандарта: Сперцян с правого фланга со штрафного выдал роскошную подачу, а выбегавший из глубины Диего Коста мощным ударом головой с 10 метров отправил мяч в дальний угол – 0:1.

Сразу после перерыва, на 48-й минуте, хозяева сравняли счет: Касерес разогнал атаку по правому флангу и вырезал классный прострел на ближнюю штангу, где Тюкавин в прыжке, опередив Тормену, с 7 метров переправил мяч в ближний угол – 1:1.

Во втором тайме «Динамо» продолжило давить и сумело вырвать победу, дожал «Краснодар» и реализовав свое игровое преимущество, довело счет до 2:1 в пользу хозяев.

