ЦСКА объявил имя тренера на следующий сезон

ЦСКА официально утвердил Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера.

Контракт с ним заключен по схеме «2+2», то есть до 2028 года с опцией продления до лета 2030-го.

«Дмитрий Игоревич прекрасно знаком армейским болельщикам по успешной работе в структуре Академии ПФК ЦСКА с 2019 года.

В 2024 году молодежная команда ЦСКА под руководством Игдисамова стала чемпионом МФЛ, а в 2025-м завоевала серебряные медали.

Уже сейчас воспитанники Дмитрия Игоревича составляют костяк основной команды. Желаем Дмитрию Игдисамову новых побед вместе с ПФК ЦСКА!» – говорится в пресс-релизе.