ЦСКА объявил имя тренера на следующий сезон

ЦСКА официально утвердил Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера.
Контракт с ним заключен по схеме «2+2», то есть до 2028 года с опцией продления до лета 2030-го.
«Дмитрий Игоревич прекрасно знаком армейским болельщикам по успешной работе в структуре Академии ПФК ЦСКА с 2019 года.
В 2024 году молодежная команда ЦСКА под руководством Игдисамова стала чемпионом МФЛ, а в 2025-м завоевала серебряные медали.
Уже сейчас воспитанники Дмитрия Игоревича составляют костяк основной команды. Желаем Дмитрию Игдисамову новых побед вместе с ПФК ЦСКА!» – говорится в пресс-релизе.
- 39-летний Игдисамов возглавил ЦСКА 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
- При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
Источник: телеграм-канал ЦСКА