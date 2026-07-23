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Назначения судей на 1-й тур РПЛ

Сегодня, 11:29
13

РФС объявил имена арбитров и инспекторов на матчи 1-го тура РПЛ.

24 июля (пятница)

ЦСКА – «Балтика»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Николай Иванов.

25 июля (суббота)

«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Матвей Заика. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Эдуард Малый.

«Акрон» – «Зенит»: судья – Андрей Прокопов. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Юрий Баскаков.

«Факел» – «Динамо Мх»: судья – Игорь Капленков. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мацюра.

«Спартак» – «Родина»: судья – Рафаэль Шафеев. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Владимир Казьменко.

26 июля (воскресенье)

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Никита Новиков. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.

«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Рубин» – «Краснодар»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Лапочкин.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Локомотив Ахмат Оренбург Ростов Спартак Родина Факел Динамо Мх Акрон Зенит Динамо Крылья Советов ЦСКА Балтика Левников Кирилл Абросимов Иван Чистяков Артем Шафеев Рафаэль Прокопов Андрей Новиков Никита Капленков Игорь
Комментарии (13)
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1784796212
Обновление большое.Будет ли толк?
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ПалкоВводецъ007
1784796213
Вся страна за Родину против антинародных. Гыгыгы
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Цугундeр
1784796675
))) Кукуян на ВАРе - поросям по харе.) )) Вперёд, неутомимые.. Ату меня, ату.)
Ответить
АЛЕКС 58
1784797001
Мажич подписал много новичков.
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Айболид
1784798555
Где традиционная истерика свинсекты и К°? Миссис гудвин - понятно в свадебном(пешем эротичесом) путешествии (и все свои 30 ботов с собой прихватила.). Один каратель за всю. издобратию ихнию связки надрывает пока. Этож рейтинги вниз поползут! Сайту срочно нужен скандал и махач!
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evgevg13
1784799450
Нормальные назначения. Не понимаю, почему петроградские так возбудились
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