3 российских клуба заинтересовались игроком «Динамо», выставленным на трансфер

«Крылья Советов», «Динамо Мх», «Сочи» и клубы из арабских стран хотят взять в аренду нападающего «Динамо» Эль-Мехди Маухуба.

У бело-голубых в приоритете вариант с продажей марокканца.

Ранее сообщалось, что «Динамо» выставило игрока на трансфер из-за нарушения режима и хочет получить за него 3,5 миллиона евро.