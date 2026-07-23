Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • 3 российских клуба заинтересовались игроком «Динамо», выставленным на трансфер

3 российских клуба заинтересовались игроком «Динамо», выставленным на трансфер

Сегодня, 09:37

«Крылья Советов», «Динамо Мх», «Сочи» и клубы из арабских стран хотят взять в аренду нападающего «Динамо» Эль-Мехди Маухуба.

У бело-голубых в приоритете вариант с продажей марокканца.

Ранее сообщалось, что «Динамо» выставило игрока на трансфер из-за нарушения режима и хочет получить за него 3,5 миллиона евро.

  • В прошлом сезоне 23-летний Маухуб провел за «Динамо» 21 матч, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с московским клубом рассчитан до середины 2029 года.

Еще по теме:
Генич высказался о сроках увольнения Игдисамова 2
«Динамо» заинтересовалось марокканцем из Сегунды
«Динамо» выставило игрока на трансфер из-за нарушения режима 8
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Динамо Крылья Советов Сочи Динамо Мх Маухуб Эль-Мехди
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Раскрыты причины протеста «Спартака», потребовавшего переиграть матч с «Зенитом»
12:39
1
Вендел высказался о получении российского паспорта
12:27
4
«Спартак» потребовал переигровки матча с «Зенитом»
12:13
16
Глебов рассказал, были ли у него предложения из Европы
11:49
Вендел готов извиниться перед болельщиками за оскорбительный жест
11:38
1
Назначения судей на 1-й тур РПЛ
11:29
13
«Факел» выиграл борьбу за хавбека «Зенита»
11:13
4
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
10:59
Мостовой назвал трех любимых игроков «Спартака»
10:48
3
Жена Сафонова рассказала о подготовке мужа к сезону в «ПСЖ»
10:26
1
Все новости
Все новости
Фото«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
11:58
Фото«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
11:58
Назначения судей на 1-й тур РПЛ
11:29
13
«Факел» выиграл борьбу за хавбека «Зенита»
11:13
4
Мостовой назвал трех любимых игроков «Спартака»
10:48
3
ФотоМахачкалинское «Динамо» отправило в аренду центрфорварда
09:59
3 российских клуба заинтересовались игроком «Динамо», выставленным на трансфер
09:37
Клуб РПЛ рассмотрит подписание игроков «Зенита» и «Динамо»
09:26
1
Где смотреть матч ЦСКА – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 24 июля 2026
09:24
Генич высказался о сроках увольнения Игдисамова
09:03
5
«Динамо» заинтересовалось марокканцем из Сегунды
08:41
«Зенит» может подписать игрока сборной Колумбии за 20 миллионов
08:22
5
Радимов раскритиковал КДК после вызова Соболева
07:24
33
Появилась информация о ситуации с контрактом Барко в «Спартаке»
04:45
15
Быстров шокирован решением КДК вызвать Соболева
04:35
19
«Зенит» предложил 5 миллионов за игрока «Локомотива»
02:57
5
«Настала пора опережать «Зенит»: Ташуев назвал фаворитов нового сезона РПЛ
Вчера, 23:11
3
Названа сумма, которую «Лион» требует от «Спартака» за Виньяса
Вчера, 22:26
9
Дегтярев оценил возможное снятие бана для России
Вчера, 22:19
3
В РПЛ хотят увидеть паузы на водопои
Вчера, 21:45
7
Семин высказался об уходе Воробьева из «Локомотива»
Вчера, 20:52
1
ФотоОпределена самая красивая форма сезона РПЛ
Вчера, 20:21
9
«Динамо» выставило игрока на трансфер из-за нарушения режима
Вчера, 20:19
8
Быстров раскритиковал игру «Зенита», назвав ее унылой
Вчера, 20:00
6
Игроки сборной Бразилии вернулись в «Зенит»
Вчера, 19:49
1
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: новый тест «Бомбардира»
Вчера, 19:17
ФотоКарпин снялся в кино вместе с Филом из «Бригады»
Вчера, 18:49
4
Глава «Динамо» честно ответил, перейдет ли Тюкавин в «Зенит»
Вчера, 18:38
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+