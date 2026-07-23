3 российских клуба заинтересовались игроком «Динамо», выставленным на трансфер

«Крылья Советов», «Динамо Мх», «Сочи» и клубы из арабских стран хотят взять в аренду нападающего «Динамо» Эль-Мехди Маухуба.
У бело-голубых в приоритете вариант с продажей марокканца.
Ранее сообщалось, что «Динамо» выставило игрока на трансфер из-за нарушения режима и хочет получить за него 3,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне 23-летний Маухуб провел за «Динамо» 21 матч, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.
- Срок его контракта с московским клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: Metaratings.ru