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Мбаппе убедил Олисе на переход в «Реал»

Вчера, 23:50

Нападающий «Баварии» Майкл Олисе может перейти в «Реал».

Нападающий мадридской команды Килиан Мбаппе сообщил президенту Флорентино Пересу, что убедил Олисе перейти в «Реал».

Мбаппе говорил своему напарнику по сборной Франции, что они могут хорошо сыграться в клубе, и что у него будет больше шансов выиграть Лигу чемпионов.

  • 24-летний Олисе в минувшем сезоне провел за «Баварию» 52 матча, забил 22 гола, сделал 31 ассист.
  • Срок нынешнего контракта вингера с мюнхенцами рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

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Источник: Bild
Испания. Примера Германия. Бундеслига Бавария Реал Мбаппе Килиан Олисе Майкл
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