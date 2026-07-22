Мбаппе убедил Олисе на переход в «Реал»

Нападающий «Баварии» Майкл Олисе может перейти в «Реал».
Нападающий мадридской команды Килиан Мбаппе сообщил президенту Флорентино Пересу, что убедил Олисе перейти в «Реал».
Мбаппе говорил своему напарнику по сборной Франции, что они могут хорошо сыграться в клубе, и что у него будет больше шансов выиграть Лигу чемпионов.
- 24-летний Олисе в минувшем сезоне провел за «Баварию» 52 матча, забил 22 гола, сделал 31 ассист.
- Срок нынешнего контракта вингера с мюнхенцами рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.
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