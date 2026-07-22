Мбаппе убедил Олисе на переход в «Реал»

Нападающий «Баварии» Майкл Олисе может перейти в «Реал».

Нападающий мадридской команды Килиан Мбаппе сообщил президенту Флорентино Пересу, что убедил Олисе перейти в «Реал».

Мбаппе говорил своему напарнику по сборной Франции, что они могут хорошо сыграться в клубе, и что у него будет больше шансов выиграть Лигу чемпионов.