Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»

Комментатор Константин Генич высказался о будущем главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Продажа Батракова была заложена в бюджет «Локомотива». И они бы переподписали Воробьeва, могли выкупить Пруцева. И «Локо» чувствовал бы себя увереннее, и Галактионов. А сейчас в итоге происходит ситуация с Батраковым, вероятный трансфер Карпукаса в «Зенит», уход Воробьeва и слова Баринова.

Всe очень непросто. Может быть, Галактионову после третьего места стоило подумать об уходе. Сейчас мы сочувствуем «Локо», но не сочувствуем руководству, которое не может поддержать тренера. И в проигрыше как раз Галактионов», – сказал Генич.